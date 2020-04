Pesquisa estuda eficácia da vacina BCG contra o coronavírus

Desde 1977, o Brasil adota a política de vacinação da BCG a crianças de até cinco anos de idade. Pesquisadores de todo o mundo estudam uma provável correlação entre a imunização e a baixa incidência de casos do novo coronavírus no país. Países que não possuem uma política de vacinação da BCG, como Itália e Estados Unidos, apresentam muitos casos da Covid-19. Por outro lado, em países em que a imunização é obrigatória, como Portugal e Japão, a incidência da doença é muito menor.

As afirmações fazem parte de estudo feito por pesquisadores de Nova York, em que foi analisado o avanço do novo coronavírus em 178 nações. A pesquisa ainda carece de mais observações, mas os resultados são animadores. No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações vai investir R$ 600 mil em estudos clínicos sobre a suposta correlação entre a vacina BCG e maior resistência à infecção da Covid-19.

Aos poucos, a comunidade científica brasileira vai compreendendo melhor a Covid-19 e como o vírus se comporta no país. A pesquisa com a vacina BCG feita em Nova York constatou que os países que possuem um programa universal de vacinação da BCG registraram até 10 vezes menos casos e óbitos decorrentes da Covid-19, se comparados a países onde a imunização não é obrigatória. Segundo o Ministério da Saúde, em 2018, a cobertura da vacina BCG chegou a 96% do público-alvo.