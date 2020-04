Especialista alerta para desperdício de água na lavagem das mãos

De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia, a forma mais eficaz de higienizar as mãos é com o uso de água e sabão, por 20 a 30 segundos, esfregando bem os dedos, as palmas, o dorso, os pulsos, as unhas e entre os dedos.



O problema, segundo especialistas, é a forma como as pessoas estão fazendo isso. "Nos vídeos tutoriais, geralmente a pessoa acaba ensaboando as mãos, demoradamente, com a torneira aberta, o que pode ser prejudicial não apenas ao meio ambiente, mas também trazer sérias consequências no fornecimento de água", alerta o coordenador do Mestrado e Doutorado em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, Prof. Maurício Dziedzic.

Segundo ele, atitudes como essa podem fazer com que pessoas fiquem sem água justamente durante esse período de pandemia.

"Temos um período muito seco, se comparado ao mesmo período de outros anos, e claro, o coronavírus. Se todos deixarem a torneira aberta enquanto ensaboam as mãos por 20 segundos, teremos um grande desperdício de água", ressalta.

Ao lavar as mãos, o professor orienta a abrir a torneira com a menor vazão possível que permita limpar as mãos adequadamente. Além disso, enquanto ensaboar as mãos, fechar a torneira, abrindo novamente para enxaguar.

"O gasto de água pode variar com o grau de abertura da torneira, e com a pressão na rede hidráulica. Em casos extremos, de pressão forte e torneira totalmente aberta, pode passar dos dez litros por minuto", esclarece.

*Com informações da assessoria