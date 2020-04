Covid-19 pode afetar o tratamento de fertilização? Veja a explicação

Saiba o que é mito e o que é verdade sobre o assunto | Foto: reprodução

Manaus - Com o aumento do número de infectados com a Covid-19, têm surgido algumas dúvidas relacionadas a fertilização, já que existem muitas mulheres e casais em processo de tratamento em meio a pandemia que assola o Brasil e o mundo.

O especialista em reprodução humana, o Dr. Carlos Roberto Izzo da Clínica Originare e Membro da SBRH (Sociedade Brasileira de Reprodução Humana) esclarece essas e outras questões acerca do tema. Questionado sobre possíveis indícios de que o novo coronavírus pode afetar os órgãos reprodutores, o médico tranquiliza e afirma que não há indícios, confira na entrevista completa abaixo:

Há indícios de que o Covid 19 pode afetar os órgãos reprodutores? Devo me preocupar?

Dr. Carlos- De acordo com as evidências científicas existentes até o momento, não há indícios de que o COVID-19 possa afetar os órgãos reprodutores. A COVID-19 é uma doença respiratória, dentro do grupo das síndromes gripais, que tem como causa o novo coronavírus. A disseminação deste vírus tem sido rápida e a taxa de infecção exponencial, o que a levou a ser classificada como pandemia. Não devemos nos preocupar com risco reprodutivo, exceto pelas questões epidemiológica e sanitária que envolvem a disseminação e contágio de grande parte da população, associado a risco significativo de mortalidade principalmente nas faixas etárias mais avançadas. Não existem relatos até o momento da presença do novo coronavírus no sêmen, óvulos e risco de contágio dos embriões.

Como o Covid 19 pode influenciar no tratamento de fertilização?

Dr. Carlos- A COVID -19 pode influenciar nos Tratamentos de Reprodução Assistida aumentando a necessidade de suporte emocional e psicológico dos pacientes, equipe médica e enfermagem. Aumentar e considerar a necessidade da utilização de ferramentas de telemedicina, visando diminuir o contato social. A continuação do tratamento deve ser considerada e individualizada, sobretudo nas pacientes que já iniciaram os medicamentos. Pacientes que consideram realizar a aspiração de óvulos devem ser aconselhadas a realizar o congelamento dos embriões. Considerando a segurança sanitária temos recomendado aos nossos pacientes sempre que possível a postergação do início do tratamento.

Quais os cuidados que mulheres que estão passando por tratamento de fertilização ou congelamento de óvulos precisam ter em tempos de coronavírus?

Dr. Carlos- Devem ser adotadas e reforçadas estratégias de Saúde Pública tais como:

- Avaliação das condições clínicas e sociais adequadas da paciente para o início do tratamento

- Lavagem apropriada das mãos

- Evitar o contato social

- Permanecer em casa se febril

- Maior utilização dos recursos de telemedicina

- Diminuição do tempo de permanência e número de visitas na clínica

- Identificação das pacientes que se tornaram sintomáticas na vigência do tratamento, recomendando a descontinuação do mesmo e adoção de orientação médica pertinente.

*Com informações da assessoria

