Como higienizar os brinquedos das crianças na quarentena?

Em tempos de pandemia de coronavírus, em que as pessoas devem sair de casa o mínimo possível, para diminuir o risco de contágio e transmissão da Covid-19 , redobrar o cuidado com higiene, lavar as mãos e evitar o contato social estão entre as medidas essenciais para prevenir o contágio. Mas para quem tem filhos é preciso se atentar a higienização de tudo, principalmente o que estiver no alcance dos pequenos, isso inclui ambiente e brinquedos que eles manuseiam. As crianças passam muito tempo em contato com os brinquedos nas mãos e se seu filho está na fase oral, que vai aproximadamente até os 18 meses de idade, é inevitável que ele coloque os objetos na boca, portanto a limpeza é algo indispensável.

“A lavagem e a higienização dos brinquedos é extremamente importante, pois as crianças, principalmente os bebês, colocam a boca em todos os brinquedos sendo contaminados pelas impurezas existentes neles”, explica a Dra. Thatiane Mahet, médica pediatra, especialista em imunologia, alegria e nutrição infantil. Confira algumas dicas da especialista para entender como limpar os brinquedos. Vamos aprender?

Como limpar os brinquedos?

Os brinquedos não precisam ser higienizados diariamente, porque é sempre a mesma criança que brinca. Mas você deve passar pelo menos 2 a 3 vezes por semana, álcool 70% ou lusyform aerossol próprio para limpar o objeto. Caso a criança tenha algum tipo de virose, o ideal é higienizar todos os dias os brinquedos para diminuição da propagação do vírus.

Brinquedos que vão a boca e brinquedos que ficam no chão

Os brinquedos de chão precisam ser limpos pelo menos 1 vez por semana com água e sabão ou com um pano com álcool 70%. Quando a criança está com uma virose diminua a quantidade de brinquedos, lavando diariamente. Os brinquedos que vão a boca precisam ser lavados diariamente, como: mordedores, se utilizar o álcool 70% ou lysoform, deixe secar por poucos minutos. Os móbiles quando tiver bateria devem ser desmontados. As peças sem baterias devem ser lavadas máquina ou a mão, os que não puderem ter contato com água, passar um pano com álcool 70%.

Brinquedos de madeira, metal e pelúcia

Para brinquedos de metal o ideal é utilizar um pano umedecido com álcool 70%. Se o brinquedo não for de ferro, uma alternativa é usar uma esponja não abrasiva com um pouco de detergente ou apenas sabão, de preferência neutro e água. Os de pelúcia, lavar na máquina uma a duas vezes por mês, se possível manter dentro dos armários num saco plástico ou de pano, para não acumular poeira neles. Brinquedos de madeira precisam de um cuidado mais delicado, um pano seco ou levemente umedecido.

Crianças que brincam com celular

O ideal é que crianças abaixo de dois anos de idade não tenham contato com celular, e após atingir essa idade, apenas uma hora de uso por dia. Mesmo que seja difícil controlar nesse período de quarentena, é preciso um limite justamente para não interferir na adaptação da rotina dos pequenos em casa. Antes de deixar a criança utilizar o celular limpe-os com álcool 70%.

