Saiba evitar o vírus da COVID-19 na superfície dos objetos

Gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse e contato próximo a outras pessoas são as formas mais comuns de contaminação pelo coronavírus. mas existe outra forma de ser contaminado pela doença, que as pessoas precisam ficar bastante atentas: as superfícies de objetos como botão de elevador, carrinho de supermercado, maçaneta, porta do carro entre outros. Para evitar o coronavírus é importante ter atenção e tomar alguns cuidados, como explica a médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fiocruz), Patrícia Canto Ribeiro.

“Pois é, ele pode ficar até vários dias, dependendo da superfície, se não for limpo; se não tiver exposição à luz solar; se não for usada nenhuma substância como detergente, desinfetante. Inclusive, a gente tem que ter cuidado para quando a gente chega em casa, higienizar as sacolas que trouxemos da rua, higienizar sempre as mãos, lavar bastante as mãos várias vezes ao dia e tomar cuidado, principalmente, quando a gente frequentar esses lugares como supermercados, áreas comuns de prédios, que são lugares onde as pessoas colocam as mãos, então são lugares que temos de ter bastante atenção”.

Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Não aba mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara. Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos.

A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus .

*Com informações da Agência do Rádio