Hospital domiciliar em Manaus oferece atendimento médico em casa

O serviço pode ser solicitado por qualquer pessoa | Foto: TV Em Tempo

Manaus - O Hospital Domiciliar do Brasil, tem ajudado muitos pacientes em Manaus a se recuperarem de doenças diversas no conforto e segurança de casa. A rapidez no atendimento, principalmente durante a remoção, tem feito muita diferença.

O serviço domiciliar pode ser acionado por meio de ligações. Não apenas para quem tem planos de saúde conveniados, mas também para pessoas que não tem nenhum tipo de plano. O atendimento é feito em poucos minutos e a equipe médica acompanha o paciente.

A equipe inclui médicos, fonoterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros e intensivistas, que redobram os cuidados para evitar contaminações.

O serviço dispõe de ambulâncias equipadas com desfibriladores, ventiladores mecânicos e bombas de infusão: toda a estrutura de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel.

Equipe de atendimento conta com profissionais de diferentes áreas da saúde | Foto:

Em casa, os pacientes recebem todo o atendimento que seria feito dentro de um hospital. No entanto, se houver necessidade de remoção para internação hospitalar a equipe disponibiliza o deslocamento.

Depois do atendimento, as ambulâncias passam por um processo de desinfecção rigoroso até que o veículo de emergência volte a ficar apto para fazer a remoção de um novo paciente em segurança.

Processo de higienização da ambulância | Foto: TV Em Tempo

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Mariana Rocha/ TV Em Tempo

*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa