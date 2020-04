Manaus recebe profissionais da Força Nacional do SUS

Os profissionais vieram de Brasília, onde receberam treinamento com foco em noções de proteção profissional, para evitar a contaminação pelo vírus durante o atendimento aos pacientes | Foto: Arthur Castro/Secom

MANAUS (AM) - O Ministério da Saúde, por meio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) enviou para Manaus, capital do Amazonas, nesta quinta-feira (23) equipe de profissionais para reforçar as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. O grupo, que recebeu treinamento em Brasília, é o segundo a chegar à capital. A nova equipe é formada por 13 profissionais (2 fisioterapeutas, 3 médicos e 8 enfermeiros).

Os profissionais devem atuar no Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento da doença na capital. No dia 16 deste mês, o Estado já havia recebido os primeiros 17 médicos e enfermeiros, dos quais quatro continuam atuando em Manaus.

“Essa equipe vem da Força Nacional do SUS para dar apoio. Nas condições de pandemia que nós nos encontramos, o Ministério da Saúde tem a Força Nacional que atua em desastres, catástrofes e desassistências, justamente dando apoio às regiões, trabalhando em conjunto com os profissionais, somando esforços com os profissionais aqui da região”, afirmou a representante do Ministério da Saúde, Leda Sobral.



“Nós temos aí duas possibilidades. Uma é realmente força de trabalho qualificada, que vai agregar aos profissionais já existentes, ajudando no combate ao coronavírus e, a outra, oportunidade de aprendizado também desses profissionais que, ao retornarem para as suas regiões, levam uma experiência que pode ser utilizada para melhoria da qualidade de assistência também da região deles”, disse Leda.

O Amazonas foi o primeiro estado a receber o reforço junto ao Ministério da Saúde, que vai continuar enviando reforços para o Governo do Estado, ajudando a combater o vírus nas unidades de saúde da capital.