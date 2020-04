Perguntas e respostas sobre a pandemia de coronavírus

Em 31 de dezembro de 2019 o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informado sobre casos de pneumonia de origem desconhecida detectados na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei, na parte central da China, | Foto: Divulgação/Secom

1 - O que é o coronavírus?

Os coronavírus pertencem a uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias que podem variar de um resfriado comum a doenças mais graves como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a COVID-19.

2 - Como ocorreram as primeiras infecções humanas pelo novo coronavírus?

Em 31 de dezembro de 2019 o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informado sobre casos de pneumonia de origem desconhecida detectados na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei, na parte central da China, cuja população estimada é de 11 milhões de habitantes.

As autoridades chinesas informaram à OMS que alguns pacientes trabalhavam em um mercado atacadista de peixes e animais vivos, localizado em Wuhan, denominado Huanan Seafood Market, maior mercado da cidade com 600 estabelecimentos e 1.500 trabalhadores.

Esse mercado foi fechado em 1 de janeiro de 2020 para ações de saneamento e desinfecção ambiental.

3 - Qual a diferença entre COVID-19 e o novo coronavírus?

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), agente causador da doença.

4 – Qual a probabilidade de eu pegar a COVID-19?

O risco imediato de ser exposto ao novo coronavírus aumenta, à medida que o surto se expande. Casos de COVID-19 e casos de transmissão comunitária estão sendo relatados em todos os estados do Brasil.

Caso você seja profissional de saúde que cuide de pacientes com COVID-19, ou tenha contato íntimo com pessoas com COVID-19, ou viaje para países onde haja transmissão comunitária, o risco de contágio é elevado.

5 – Quem está mais vulnerável à COVID-19?

Pessoas idosas e pessoas com condições médicas pré-existentes (como pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes) estão mais suscetíveis a desenvolver casos mais severos de COVID-19.

6 - O COVID-19 é transmitido pelo no ar?

Não, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de:

Aperto de mãos (principal forma de contágio)

Gotículas de saliva

Espirro

Tosse

Catarro

Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc

7 - Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies?

Não é certo quanto tempo o vírus que causa o COVID-19 sobrevive na superfície. Estudos sugerem que os coronavírus podem persistir nas superfícies por algumas horas ou até vários dias. Isso pode variar sob diferentes condições (por exemplo: tipo de superfície, temperatura ou umidade do ambiente).

Se você acha que uma superfície pode estar infectada, limpe-a com um desinfetante simples para matar o vírus e proteger a si e aos outros. Limpe as mãos com álcool gel a 70% ou lave-as com água e sabão. Evite tocar nos olhos, boca ou nariz.

8 - Devo usar uma máscara para me proteger?

Dados científicos recentes constatam que a transmissão da COVID-19 pode ocorrer mesmo antes do indivíduo apresentar os primeiros sinais e sintomas.

Por esse motivo, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscaras faciais para todos. A utilização de máscaras impede a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física que vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos.

Diante da insuficiência de insumos, foi solicitado aos cidadãos para que produzam a sua própria máscara de tecido, deixando as máscaras profissionais (cirúrgica e N95 ou similares) apenas para os profissionais da saúde.

O uso da máscara caseira ajuda na prevenção da COVID-19 desde que associada a outras medidas de prevenção, como:

O distanciamento social

Cumprimento da etiqueta respiratória

Higienização das mãos

Caso você opte por confeccionar uma máscara caseira, observe as seguintes recomendações:

Confeccionar a máscara com pelo menos duas camadas de pano, como algodão ou tricoline ou TNT

Ser individual

A máscara deve cobrir totalmente boca e nariz e ficar bem ajustada ao rosto.

Como usar a máscara caseira: