Conheça os poderes do Jambu da Amazônia

O jambu é uma planta encontrada na região Norte do Brasil, principalmente nos estados do Amazonas e Pará. Ele compõe dois dos pratos mais tradicionais da região: o Tacacá e o Pato no Tucupi. Hummmm, delícia hein!

Os caboclos da Amazônia utilizam os seus saberes milenares para a produção de remédios caseiros com a planta. O Jambu possui propriedades medicinais que ajudam a aliviar dores, graças ao seu efeito analgésico. Além disso, ele também é um diurético, laxante, antifúngico, antiviral, afrodisíaco e muito mais. É mais comum consumi-lo na forma de chá ou nas saladas. Uma característica conhecida do jambu é causar dormência na língua.

Há alguns anos, pesquisadores do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) e da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp desenvolveram um processo que permitiu a obtenção de extrato de jambu mais puro, com a presença de espilantol – principal responsável pelo efeito anestésico – e livre de clorofila. Ele passou a ser usado, de forma industrializada, como anestésico e antibiótico em tratamentos, via oral, para dor de dente e de garganta, por exemplo. Outra utilização possível é na fabricação de cosméticos e produtos anti-idade.

Benefícios do jambu

Ação antioxidante - Assim como o vinho, a seriguela, o gergelim e outros alimentos, o jambu também possui ação antioxidante. Para quem não sabe, os antioxidantes naturais são importantes para ajudar a combater os radicais livres, que são os principais causadores de doenças degenerativas e cardiovasculares.

Efeitos afrodisíacos - Diversos alimentos têm um efeito afrodisíaco, ou seja, eles tendem a aumentar o apetite sexual. Portanto fazer um chá de jambu é uma ótima opção para dar uma esquentada naquela data especial.

Além disso, ele também está associado ao aumento da testosterona, que é o principal hormônio masculino. Ligada ao sistema reprodutivo e à sexualidade, a testosterona também exerce funções relacionadas à massa muscular e à densidade óssea.

Rico em vitamina C - Além de as folhas do jambu serem consumidas quando frescas, delas também são extraídas o seu óleo, que é riquíssimo em vitamina C. Essa vitamina apresenta benefícios para os olhos, peles, cabelos, unhas, além de auxiliar no ganho de massa muscular na queima de gordura.

Alerta - Antes de utilizar essa planta com fins medicinais, consulte o seu médico. Ele não é indicado para mulheres grávidas.

