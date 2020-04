Saiba como desinfectar frutas e verduras durante a pandemia

Alimentos podem ser vetores se forem manuseados por pessoas contaminadas | Foto: Reprodução

Manaus - Ter atenção às medidas simples no dia a dia ajudam o novo coronavírus ficar longe dos alimentos. Todo cuidado com o manuseio é importante.

As idas ao supermercado de várias pessoas nunca mais foram as mesmas. Luvas e máscaras são essenciais durante as compras. Além de manter a distância de um metro na fila do caixa, os cuidados ao manusear alimentos também devem ser reforçados.

Depois das compras, com pano limpo, água e sabão o indicado é iniciar um processo de higienização de cada produto, inclusive as sacolas que transportam os produtos.

As frutas, legumes e verduras também podem ser vetores do novo coronavírus se forem manuseadas por alguém contaminado. Por isso, são necessários cuidados tanto na hora de armazenar quanto na hora de consumir.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo

*Texto Web: Marhia Edhuarda Bessa