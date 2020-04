Está gripado, com catarro e insônia? O Capim Santo pode te ajudar

O capim santo pode ser ingerido em forma de chá ou suco | Foto: Divulgação

O capim santo é uma erva amplamente utilizada, em especial, em forma de chá. Isso por conta de seu agradável sabor e as suas propriedades fitoterápicas. A erva é conhecida por outros nomes populares também, como capim cidreira, erva príncipe e capim limão. Trata-se de uma planta herbácea e que pertence a família das Poaceaes. É um erva nativa da índia e da Ásia, mas usada em, praticamente, todo o mundo, incluindo o Brasil. Ainda, é comum que seja confundida com a erva cidreira, porém, se trata de outra planta.

Já o chá de capim limão também e chamado, em algumas regiões do país, de chá de capim cidró, chá de estrada, chá de citronela de Java e chá de capim catinga. Saiba quais propriedades fitoterápicas do chá de capim santo oferece.

· Redução da ansiedade e da agitação;

· Combate da insônia;

· Melhora do humor e sensação de bem-estar;

· Melhora de inflamações e infecções cutâneas;

· Dores de cabeça;

· Função expectorante;

· Eliminação de retenção de líquidos;

· Redução de inchaços;

· Hidratação;

· Eliminação de gases;

· Acalmar a tosse;

· Expectorar catarro;

· Ajuda no tratamento da asma;

· Melhora de problemas de fígado;

· Alivio de desconfortos do reumatismo;

· Abaixar a febre;

· Estimular a transpiração;

· Estimulação do funcionamento dos rins;

· Alivio de tensões musculares; entre outros.

Como fazer e usar o chá de capim santo

Cada porção de chá de capim santo leva:

· 1 colher de sopa rasa da erva.

· 200 ml de água.

Colocar a água para ferver junto com o capim santo. Deixar ferver por 2 minutos. Desligar o fogo e deixar a infusão tampada por 5 minutos.

Ingerir aos poucos, sem açúcar ou adoçante artificial (caso deseje, misturar 1 colher de sobremesa de mel de abelhas).

Tomar de 3 a 4 xícaras de chá de capim santo ao dia.

Suco

Para isso, triture cerca de 40 folhas da erva em 1 litro de água no liquidificador. Coe a bebida e leve à geladeira.

Compressas

Ainda, o chá de capim santo pode ser usado em compressas em casos de dor, inflamações, entre outros problemas.

Efeitos colaterais

Mesmo com tantos benefícios, o excesso do chá de capim santo (mais de 1 litro e ½ ao dia) pode causar alguns efeitos colaterais incômodos, como:

· Sonolência;

· Falta de concentração;

· Diarreia;

· Queimaduras e alergias leves - quando usado em forma de compressa;

· Queda de pressão e até desmaios, em casos extremos.

Contraindicações do chá de capim santo

Atenção ao fazer uso do chá de capim santo nas seguintes situações:

· Hipotensão;

· Presença de diarreia;

· Fraqueza;

· Gestação, pois há riscos de ameaças de abortamento em razão do relaxamento excessivo das musculaturas e do colo do útero.

Classificação científica

Reino: Plantae

Divisão: Magnoliophyta

Classe: Liliopsida

Ordem: Poales

Família: Poaceae

Gênero: Cymbopogon

Espécie: C. citratus

Nome binomial: Cymbopogon citratus





