Ministério da Saúde habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil

O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou, entre as ações mais recentes do Governo Federal, que o Ministério habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil em diversos estados, com investimento de R$ 163 milhões que serão aplicados nos próximos 90 dias.

"A gente avalia todo dia o que está acontecendo, e a partir dos dados novos a gente define as próximas ações", esclareceu Teich."O foco agora é a gente ter ações, e a gente está focado em fazer com que isso aconteça da forma mais eficiente e rápida possível."

Sobre a política de isolamento, o ministro afirmou que as medidas de saída dependerão do mapeamento da doença realizado no dia a dia.

"A gente defende o que for melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia pras pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é isso que vou fazer", esclareceu.

Fraudes

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, destacou o trabalho de transparência do órgão e afirmou que o canal de denúncias criado pela CGU para enfrentamento da pandemia chegou a 2.200 denúncias. Entretanto, apenas 170 denúncias eram relativas a fraudes de contratações. Desse total, 115 ocorreram nos últimos dois dias - período em que o dinheiro começou a chegar na ponta.

"Por isso, estamos mudando o foco para acompanhamento mais forte desses recursos em prevenção à corrupção". A primeira, a Operação Alquimia, em parceria com a Polícia Federal, foi realizada nesta quinta na Paraíba.

Outros destaques

Segundo o ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, 201 brasileiros estão sendo repatriados do Paraguai, via Ponta Porã, e, na sexta-feira (24), serão mais 180.

Ele também informou que o projeto Arrecadação Solidária já atingiu R$ 212 mil, em mais de 3700 doações destinadas à parte da população mais afetada pela crise.

E o Programa Emergencial de Preservação de Renda e Emprego, criado para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia, já foi responsável pela preservação de mais de 3,5 milhões de empregos no País.

*Com informações do Ministério da Saúde