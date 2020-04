Vacinação contra Influenza continua para pessoas com doenças crônicas

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será encerrada somente no dia 22 de maio | Foto: Altemar Alcântara / Arquivo Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus mantém até quinta-feira (30), os quatro postos de vacinação contra a influenza, instalados no último dia 16, para atender portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

O atendimento acontece das 9h às 16h, em quatro pontos da cidade: no shopping Phelippe Daou, bairro Jorge Teixeira, zona Leste; no Centro Social Urbano (CSU) no bairro Parque 10, zona Sul; no estádio municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, zona Leste; e na minivila olímpica do Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, zona Oeste.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), Marinélia Ferreira, a vacinação nos quatro postos acontecerá até o próximo dia 30, mas a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será encerrada somente no dia 22 de maio.

“O objetivo da Prefeitura de Manaus é vacinar todas as pessoas que fazem parte dos 15 grupos considerados prioritários para a imunização contra a influenza até o encerramento da campanha, reforçando a proteção dos que apresentam maior risco de desenvolver complicações graves pela doença”, explica Marinélia Ferreira.

Comorbidades

A diretora destaca ainda que, a cada campanha anual de vacinação contra influenza, o Ministério da Saúde define a lista de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, indicando a população com comorbidades que deve ser imunizada.

“A lista é bem específica e aponta para portadores de doenças cardíacas, renais, hepáticas e respiratórias crônicas, diabéticos e transplantados, entre outras condições. São pacientes que, já apresentando uma comorbidade pré-existente, contraindo a influenza podem ter o estado de saúde agravado e necessitar de hospitalização. É um trabalho de prevenção que vai evitar que mais pessoas procurem os serviços de saúde, medida essencial nesse momento de pandemia da Covid-19”, afirma Marinélia Ferreira, lembrando que a lista das doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas indicadas para a vacina está disponível no site da Semsa, o http://semsa.manaus.am.gov.br

“Para garantir que todos os grupos prioritários para a vacina sejam beneficiados até o final da campanha, a Semsa está preparando outras estratégias, sempre procurando evitar aglomerações e, assim, reduzindo o risco para a transmissão da Covid-19”, garante Marinélia.





