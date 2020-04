Ministério da Saúde habilita mais 497 leitos de UTI

Os estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás ganharam mais um reforço no combate ao novo coronavírus. Na segunda-feira (27), o Ministério da Saúde habilitou mais 497 leitos de UTI, sendo cinco deles de UTI pediátrica, para atender exclusivamente pacientes graves ou críticos da doença. O total de leitos habilitados no Brasil, somente em abril, chega a 2.258, sendo 26 deles de UTI pediátrica.

Ao todo, 21 estados que já receberam reforço e dinheiro para oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia, o que representa R$ 327,1 milhões de recursos federais já enviados aos estados e municípios. A garantia do repasse dos recursos é dada por meio de habilitação concedida pela pasta, em caráter excepcional, por um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada enquanto houver emergência em saúde pública no País decorrente da Covid-19. Será pago R$ 1,6 mil por diária do leito de UTI, o dobro do que normalmente é repassado. Esse é mais um reforço da União aos estados no enfrentamento à pandemia do coronavírus.

Os estados contemplados até o momento são: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Outras habilitações para todo o Brasil já estão em análise pelo Ministério.

Sobre as habilitações

O pedido de habilitação para o custeio é feito pelos gestores locais, que garantem a estrutura para funcionamento dos leitos, e o Ministério da Saúde repassa o valor que é destinado à manutenção dos serviços.

O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 568, de 26 de março de 2020, que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com o novo coronavírus. Com isso, esses leitos habilitados temporariamente já começam a receber o valor diferenciado do incentivo.

*Com informações da asseessoria