Está no finalzinho da gestação? Conheça primeiros sintomas do parto

O sinal que melhor indica o momento do parto é o começo das contrações. No entanto, existem alguns outros sintomas que podem alertar sua aproximação. Sensação de que o bebê está mais para baixo: ao preparar-se para o canal do parto, o bebê desce e pressiona o púbis. Isto pode ocorrer semanas ou momentos antes do parto.

Está no finalzinho da gestação? Então fique atenta aos sinais que indicam que você iniciou o trabalho de parto.

- Cólicas parecidas com as menstruais acima do osso púbico.

- Pressão ou dor na pélvis, coxas ou virilha.

- Dor seca na lombar ou pressão nas costas.

- Cólicas intestinais ou diarreia.

- Aumento do corrimento vaginal.

- Líquido aquoso, corrimento rosado ou marrom, ou sangue saindo pela vagina.

*Com informações da assessoria