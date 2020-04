Tem varicocele? Conheça a vilã que pode causar infertilidade

Cerca de 15% da população masculina tem varicocele, que consiste na principal causa de infertilidade presente em até 40% dos homens. A Varicocele, ou varizes do testículo, consiste na dilatação anormal das veias testiculares, que ocorre principalmente após esforço físico. Essas veias dilatadas no cordão espermático podem dificultar o retorno venoso provocando disfunção testicular e piora da qualidade do sêmen.

Segundo o Radiologista Intervencionista e Angiorradiologista Dr. Francisco Carnevale, da CRIEP - Carnevale Radiologia Intervencionista Ensino e Pesquisa, a varicocele no homem pode causar dor no testículo ou na região da virilha e dilatação das veias da bolsa escrotal, especialmente durante esforço físico ou exercício físico, De forma associada, o testículo afetado poderá reduzir de tamanho e levar à redução da qualidade do sêmen.

Atualmente, os principais tratamentos para a Varicocele são a cirurgia convencional e, mais recentemente, a embolização endovascular.

“Bastante eficaz, é uma técnica nova e minimamente invasiva na qual, por meio de um pequeno furo na virilha, inserimos um cateter e injetamos materiais para a oclusão da veia comprometida. Esse é um procedimento sem cortes ou cicatrizes e o sucesso técnico se aproxima de 100%”, afirma o médico.

*Com informações da assessoria