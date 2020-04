Manaus - Dados da academia americana de dermatologia (DDA) apontam que alopecia, caracterizada pela redução total ou parcial de cabelos em determinada região da cabeça, atinge mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, sendo que mais de 100 milhões são mulheres.

Segundo Sociedade Brasileira do Cabelo, 50% das mulheres têm alguma queixa relacionada à queda de cabelo. E a calvície que é a diminuição aguda dos fios, acomete 5% da população feminina. Só em houve 2018 um aumento de 40% do número de mulheres que procuraram por tratamentos falando deste tema.

Ao contrário do que pensamos, o transplante capilar não é restrito aos homens e tem atraído a cada dia mais mulheres. O expert no tema, Dr. Thiago Bianco, explica que não só em casos de pós-menopausa, como também as jovens estão a procura desse tipo de restauração. A calvície ou falha capilar em mulheres é um tema ainda mais preocupante, pois além da questão estética e pressão social, pode afetar a saúde psicológica.

Bianco pontua que diferente da calvície masculina que é localizada em regiões específicas no couro cabeludo, a feminina é difusa (espalhada).

“Toda a área afetada sofre da diminuição da massa capilar, tornando o procedimento mais delicado, porém tão efetivo quanto o transplante em homens, o que irá depender da habilidade do cirurgião”, diz o doutor.

Geralmente o cuidado com a calvície feminina é limitado, “porém, a condição pode ser abreviada com o uso de algumas medidas, como por exemplo, uso de minoxidil, suplementos vitamínicos com compostos como biotina e silício orgânico”, explica Bianco.

O médico ainda reforça sobre algumas complicações no organismo feminino relacionadas a queda dos cabelos. Como:

1. Diminuição da ferritina (proteína localizada na região do fígado)

2. Patologias hormonais como doenças da tireoide

3. Dietas muito restritivas

4. Queda capilar pós-gestacional

5. O eflúvio telogeno é uma condição que pode levar à calvície.

“Uma vez que houve a perda da massa capilar estabilizamos o quadro de calvície e somente depois aplica-se a restauração cirúrgica nas regiões afetadas”, conclui o especialista.

*Com informações da assessoria