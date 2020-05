Vitamina D controla pressão, melhora calvície e fortalece ossos

Manaus - Conhecida como a vitamina do sol, a vitamina D faz parte do grupo de micronutrientes, substâncias de extrema importância para as funções biológicas, mesmo em pequenas quantidades. Como não são sintetizados pelo organismo, esses nutrientes precisam ser adquiridos por meio de outras fontes.

No caso da vitamina D, a exposição à radiação ultravioleta B é a principal delas. No entanto, para assegurar o aporte desse nutriente, a suplementação torna-se uma excelente alternativa. Conheça os benefícios da vitamina D e aproveite as vantagens!

Benefícios:

Regula a presença de cálcio e ferro no sangue;

Controla a pressão arterial e as funções cardíacas;

Favorece a força muscular;

Previne a calvície;

Combate doenças autoimunes;

Regula a secreção de insulina;

Auxilia no fortalecimento dos ossos

Efeitos no sistema imunológico

A vitamina D,assim como Complexo B (vitamina B) e vitamina B12 exerce um importante papel de fortalecimento do sistema imunológico. Esse nutriente está associado não somente à prevenção de doenças autoimunes, como também ao tratamento destas. Entre elas, estão: esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico e doença inflamatória intestinal.

No que diz respeito a diabetes mellitus, estudos apontam para os efeitos benéficos que a vitamina D pode proporcionar ao nível do tratamento e prevenção. Isso porque o nutriente é capaz de aumentar a secreção e a sensibilidade à insulina, já que tem grande parcela na produção desse hormônio pelo pâncreas, auxiliando na entrada de glicose na célula.

Metabolismo dos ossos

A vitamina D é fundamental no metabolismo dos ossos, ajudando na prevenção de doenças como raquitismo, osteomalácia e osteoporose. Desse modo, esse nutriente pode ter um impacto importante na qualidade de vida dos idosos, já que permite a manutenção da mobilidade e da funcionalidade muscular.

Mais do que isso, a vitamina D possui importante papel na homeostase do cálcio. Esse processo é vital para o funcionamento normal do sistema nervoso, para o crescimento ósseo e para manter a densidade óssea. Isso significa que a vitamina D é essencial para uma eficiente utilização do cálcio e do fósforo pelo organismo.

Obesidade

Tendo em vista que a deficiência de vitamina D é frequentemente observada em indivíduos obesos, acredita-se que a ausência de boas quantidades desse nutriente no organismo não seja apenas consequência da menor exposição solar, mas também um dos fatores que pode ocasionar o acúmulo de gordura corporal. Assim como a falta de outras vitaminas ocasionam outros malefícios.

*Com informações da assessoria