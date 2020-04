Da gastrite ao câncer: casca de batata previne doenças

Manaus - Os 10 benefícios da Casca da Batata Para Saúde possuem propriedades que ajudam no tratamento e no combate de várias doenças do corpo. Além disso, a Casca da Batata tem integrado à dieta de muitas pessoas ao redor do globo terrestre. Elas são um dos vegetais mais amplamente utilizados que são encontrados em quase todas as cozinhas ao redor do mundo.

Uma batata típica pode ser descrita como um vegetal amiláceo pertencente à família Solanáceo, que também inclui tomates, berinjelas, pimentas e lomatofilos. A parte inchada do caule subterrâneo, chamado de tubérculo, é comestível, esta é a parte que nos referimos como Casca da Batata.

Confira os benefícios:

De acordo com os especialistas, a casca da batata pode ser utilizada para prevenir o câncer; no combate a doenças nos rins e no fígado; além de melhorar a prisão de ventre. O produto é uma boa fonte de energia e também ajuda a melhorar a pele; aliviar sintomas da gastrite e da artrite. Os médicos também aconselham o consumo para melhorar a pressão sanguínea e diminuição da inflamação. Os seus componentes também auxiliam no funcionamento do cérebro.

A Casca da Batata tem muitos nutrientes, entre eles: vitamina A; vitamina C; vitamina D; vitamina E; vitamina K; tiamina; riboflavina: niacina; vitamina B; folato; vitamina B e betanita.

Prevenção ao Câncer

A eficácia da Casca da Batata no combate ao câncer está sendo demonstrada gradualmente em várias pesquisas científicas. Isto é graças a uma substância extraída a partir de batatas cruas, que provou ser eficaz na supressão do crescimento de células tumorais em experimentos de laboratório.

Os resultados de uma das pesquisas realizadas com esta substância presente na Casca da Batata crua foram publicados no Congresso Internacional da Liga Contra o Câncer, que se realizou na Alemanha.

*Com informações da assessoria