Em meio à pandemia, Hospital Adventista chega a cobrar R$100 mil no AM

Manaus – Desde a chegada da pandemia ocasionada pela Covid-19 no Brasil, a população de Manaus, capital do Amazonas, vem sendo uma das mais atingidas pela doença. A rede de saúde pública não tem conseguindo lidar com a demanda e alguns hospitais particulares também não. Segundo denúncia recebida pelo EM TEMPO, o Hospital Adventista de Manaus, um hospital da rede particular, mas que também tem cunho filantrópico, aumentou os preços de forma exagerada para os casos da doença causada pelo novo coronavírus.

Além do denunciante em questão, que optou por não ter seu nome revelado, áudios de clientes pedindo informações ao Hospital Adventista de Manaus também vazaram na última semana, em forma de denúncia.

As informações são de que o hospital cobra R$ 500 para uma consulta particular, mas que esse valor salta exponencialmente quando o paciente está com suspeita de Covid-19, chegando até R$ 3 mil.

Além disso, se depois da consulta o resultado der positivo para o novo coronavírus, o Adventista oferece leitos, mas o valor é outro. Antes, o preço da caução para internação era de R$ 25 mil, passou para R$ 50 mil e agora estaria custando R$ 100 mil.

O valor da caução para internação chegou aos R$ 100 mil, de acordo com denúncias que circulam em áudios | Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o que se pode ouvir nos áudios, as transferências de outros hospitais para o Adventista também estão suspensas.



De acordo com o denunciante, o hospital não deveria estar se aproveitando desse momento de pandemia, para explorar os pacientes que necessitam de tratamento. "Estou denunciando o aumento nos preços porque esse hospital é tido como uma instituição filantrópica, que ainda usa o nome de uma igreja evangélica, sendo assim recebe isenção fiscal no âmbito do município. Acredito que a prefeitura deva verificar esses aumentos abusivos e, se for o caso, até pedir o ressarcimento dos impostos que eles deixaram de de recolher. Qual o retorno que essa instituição está dando para a sociedade?", argumentou o denunciante.

Requerimento para Prefeitura

O vereador Chico Preto (DC), afirmou, nesta segunda-feira (04), que irá apresentar um requerimento para que a Prefeitura de Manaus reavalie a isenção tributária concedida à unidade de saúde.

Vereador Chico Preto disse que vai orientar que a Prefeitura cobre o valor dos impostos que não foram recolhidos pelo hospital | Foto: Reprodução/Internet

De acordo com o parlamentar, como o hospital fica isento de pagar impostos, o que acontece é que os cidadãos mais humildes acabam financiando o atendimento dos mais ricos. “Na minha opinião isso é uma contradição com o papel dessa instituição que carrega consigo o selo de ser filantrópica. A filantropia é a ação desinteressada para com o próximo”, afirmou.

Chico Preto orientou que a Prefeitura reavalie a questão e que cobre o valor dos impostos que não foram recolhidos nos últimos cinco anos. Além disso, lembrou também que o terreno onde o Hospital Adventista está instalado foi subsidiado pela Suframa.

Hospital Adventista

O Hospital Adventista foi contatado pelo EM TEMPO e afirmou que, até o momento, a unidade de saúde não foi notificada ou oficialmente informada judicialmente sobre tais denúncias. Informa ainda que, caso haja notificação dos órgãos competentes, a equipe de advogados do hospital estará tratando do assunto.

O Hospital informou que não foi notificado ou oficialmente informado judicialmente sobre as denúncias | Foto: Reprodução/Internet

O responsável pela comunicação do Adventista salientou ainda que o hospital tem dedicado um esforço além do normal para atender à demanda gerada pela pandemia, e que isso se reflete no grande número de altas de pacientes curados, que até o momento somam 220 pessoas.