Especialistas fazem live sobre saúde da pele e da mente

Psiquiatra Daniel Marques e a Dermatologista Luciana Mendes | Foto: Divulgação

A Organização Mundial da Saúde- OMS declarou, no dia 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, mudando drasticamente a rotina das pessoas em todo o mundo.



O isolamento social ainda é uma das principais medidas de prevenção e controle da disseminação da Covid-19. Diante desta realidade, surgem sentimentos de incerteza, insegurança, pânico, pessimismo e ansiedade, e com isso muitas doenças inflamatórias de pele podem surgir ou se agravar, já que o estresse emocional pode funcionar como um gatilho em pessoas suscetíveis a determinadas patologias.

O Psiquiatra Daniel Marques (RQE 1.444‬) e a Dermatologista Luciana Mendes (CRM-AM 5698), ambos referenciais em suas áreas de atuação, vão contribuir através de seu amplo conhecimento, pautando o assunto através das mídias sociais, mecanismo bastante usado neste período de pandemia.

A conversa será através de uma Live no Instagram oficial do Dr. Daniel Marques (@dr.danielmarques), nesta quarta-feira (06/05), a partir das 21h (horário de Brasília), com o tema “Com os nervos à flor da pele: a forte relação entre a mente e a pele”, onde serão abordados assuntos de saúde mental e seu vínculo com a saúde dermatológica, principalmente nesse momento de isolamento e distanciamento físico no contexto da pandemia de COVID-19.

“A pele e o sistema nervoso estão interligados desde a nossa origem embriológica. Muitas doenças e alterações da pele, têm íntima relação com nosso estado mental e muitas vezes é preciso uma abordagem conjunta para o melhor resultado”, observa Dra. Luciana Mendes.

Sobre os Especialistas

Dr. Daniel Marques (@dr.danielmarques)

Formado pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, residência médica em Psiquiatria e Mestrado em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento-UFPE, Psiquiatra Perito do Tribunal de Justiça de Pernambuco-TJPE.

Atua em consultório particular com psiquiatria clínica e psicoterapia.

Dra. Luciana Mendes (@luciana_mendes_santos)

Formada pela Universidade Federal do Amazonas- UFAM, residência de Dermatologia pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado-FMT/HVD/AM, Supervisora da Residência de Dermatologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas- HUGV e preceptora da residência em Dermatologia na FMT/HVD/AM e HUGV.

Atua em consultório particular nas áreas de Dermatologia clínica, cirúrgica e estética.

Sócia Proprietária da Clínica Minha Pele Dermatologia (@minhapeledermatologia)