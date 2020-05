Como manter uma rotina saudável na quarentena?

Manaus - Com a pandemia ocasionada pela Covid-19 a rotina da população mudou, resultando também na mudança dos hábitos alimentares. Desde o início do isolamento social muitos internautas passaram a relatar em suas redes sociais que o aumento no consumo alimentício tem ocasionado o ganho de peso e a situação passou a ser abordada de maneira humorística. No entanto, o aumento de peso pode prejudicar à saúde, principalmente em uma situação global em que a saúde enfrenta um momento delicado. Por isso, confira algumas orientações de especialistas que podem ajudar a manter a boa forma em casa.

Há muitas formas de manter uma rotina mais saudável de maneira simples, os principais fatores é manter uma boa alimentação e praticar exercícios físicos que estimulam a perda de gordura e queimam calorias. E se você pensa que não dá para realizar exercícios físicos na quarentena está enganado, o personal trainer Wendell Perone, deu algumas orientações de como realizar treinos diferentes sem sair de casa.

“É muito importante traçar uma rotina de treino seja aonde for, como agora estamos a maior parte do tempo em casa, fica um pouco mais fácil organizar e adaptar a nossa rotina de treino durante a semana. Lembre-se que uma rotina de treino planejada de forma correta, ajuda você a se manter ativo, motivado e principalmente saudável, ajudando você a atingir os seus objetivos de forma eficaz e segura”, explicou Perone.

A estudante de relações públicas, Jenifer Costa, notou seu aumento de peso depois de suas roupas ficarem apertadas e mesmo sem ter balança em casa a estudante observou novas formas em seu corpo. Ela abandonou as atividades físicas durante o isolamento social.

"A quarentena desregulou a minha rotina e com isso eu estou comendo muita besteira, principalmente fora dos horários adequados. Eu também tenho optado por opções de delivery o que fez com que o meu consumo de fast food aumentasse. Também deixei os exercícios de lado antes fazia caminhada pelo menos duas vezes na semana agora que notei o aumento de peso vou fazer uma rotina de treino de 30 dias para eliminar os quilinhos a mais", relatou Costa.

Exercícios em casa podem ser feitos com o peso corporal e utensílios domésticos | Foto: Reprodução

Durante a atividade físicas é necessário realizar os exercícios de maneira correta, por isso é importante a presença de um profissional de Educação Física. Durante a quarentena muitos profissionais estão disponibilizando acompanhamento on-line. O personal trainer indicou alguns exercícios simples que são bem-vindos durante o isolamento social, pois são fáceis e sua execução necessita somente do peso corporal.



“Para iniciantes, de preferência exercícios multiarticulares, leves, com baixo impacto. Já para indivíduos mais avançados, exercícios monoarticulares e multiarticualres, com um grau de dificuldade um pouco mais elevado e podendo ser utilizado sistemas de treinos. Não é necessário ter equipamentos de academia para treinar em casa, existem inúmeros exercícios que você pode fazer com o próprio peso do seu corpo ou adaptá-los com materiais que você pode ter na sua própria casa como baldes, garrafas e vassoura”, orientou o personal.

Ganhou peso na quarentena?

Se você já ganhou peso durante essa quarentena é necessário investir em exercícios que ajudem na queima de gordura e calorias, para isso Wendell indica exercícios multiarticulares, ou seja exercícios que envolvem mais de uma articulação ou grupamento muscular, proporcionando assim uma perca maior das calorias, como agachamentos, flexões de braço, passadas e polichinelo. O personal também esclarece que não existe um horário certo ou melhor para realizar as atividades físicas, mas indica que sejam feitos no período da manhã logo após o acordar.

“O horário depende do planejamento da rotina de treino, mas praticar exercícios físicos pela manhã tem seus benefícios como um rendimento melhor no treino por conta de você está descansado após uma boa noite de sono, mais energia e disposição durante o dia, a chance de sabotar o treino pela manhã é menor do que no final do dia”, afirmou.

Refeição na madrugada

Muitas pessoas têm procurado por refeições durante a madrugada devido a mudança na rotina e consequentemente no sono. É o caso do estagiário Paulo Rodrigo que notou seu rosto arredondado e reconhece que vai precisar deixar os lanches da madrugada para investir em exercícios.

"Minha alimentação tem sido completamente desregulada, tem vezes eu não sinto fome e já em outras sinto mais que o normal e acabo consumindo muitas besteiras que não consumia antes”, conta.

Alimentação

Para ter uma alimentação saudável é necessário substituir alimentos industrializados pelos naturais | Foto: Reprodução

Uma alimentação saudável não deve ser sinônimo de comidas caras ou uma dieta cheia de restrições, nem tão pouco deve estar ligado a uma busca por padrões de belezas inalcançável, sobretudo, uma boa alimentação traz diversos benefícios à saúde, além de manter a imunidade alta, ponto positivo durante tempos de pandemia. A nutricionista Cristina Martins citou alguns hábitos que podem ajudar a manter uma alimentação mais saudável



“Nesse período não é indicado para iniciar dieta e principalmente dietas restritivas, mas mudanças de hábitos alimentares sim. Começando por hábitos simples que fazem muita diferença como consumir mais frutas, verduras e legumes, usar e abusar de temperos naturais, pois são excelentes fontes de antioxidantes, eliminar alimentos industrializados, beber no mínimo três litros de água por dia e evitar o excesso de bebidas alcoólicas", recomendou Martins.

Outro ponto destacado pela nutricionista é o cuidado com a saúde mental por meio de meditações e relaxamentos, manter a mente calma e pensamentos positivos são fatores que ajudam em uma rotina mais saudável.

“É muito importante abastecer a geladeira com alimentos saudáveis. Você pode procurar na internet, nosso principal meio de comunicação, dicas de receitas fáceis e saudáveis de fontes verdadeiras para fazer em casa”, orientou Cristina.