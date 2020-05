Pedra nos rins? o chá de folha de abacateiro pode ajudar

Estudos apontam que o chá da folha de abacateiro serve para tratar problemas e aliviar sintomas de diversas doenças: | Foto: Divulgação

https://www.plantaseraizes.com.br/beneficios-do-cha-da-folha-de-abacateiro/

O abacate (Persea americana) se trata de um fruto muito apreciado na culinária. A árvore do abacate, o abacateiro pertence á família das Lauraceaes. Nativa da América do Sul e do México, não é apenas o fruto do abacateiro que traz benefícios diversos à saúde, mas, em especial, o chá da folha essa árvore.

Usos benéficos do chá da folha do abacateiro

Estudos apontam que o chá da folha de abacateiro serve para tratar problemas e aliviar sintomas de diversas doenças:

1. Retarda o envelhecimento: as folhas do abacateiro contêm fenóis e flavonóides – que possuem ação antioxidante. Com isso, o chá da folha do abacateiro, se consumido regularmente, auxiliam a retardar o envelhecimento das células, contribuindo, em especial, para reduzir os sinais de degeneração da pele.

2. Ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória: a folha do abacateiro contém agentes que ajudam a aliviar dores diversas, além de abaixar a febre e estimular a desinflamação em geral.

O chá da folha do abacateiro pode ser um grande aliado contra a resfriados e gripes, cólicas menstruais e outros quadros.

3. Prevenção de pedra os rins: ao possuir alto efeito diurético, o chá da folha do abacateiro pode ser outro aliado também para prevenção de pedras nos rins ou mesmo para quem está em tratamento para esse problema. O alto poder diurético da folha do abacateiro não só ajuda a reduzir os riscos da formação de pedras, como na eliminação dos organismos já existentes nos rins – incluindo cálculos renais.

4. Regula a pressão arterial: o chá de folha do abacateiro se trata de um vasodilatador. Assim, ele aumenta o diâmetro de veias e isso faz com que o organismo se esforce menos para a passagem de sangue, ajudando a regular a pressão arterial.

5. Melhora a cistite: por ter propriedades antiinflamatórias e diuréticas, o chá de folha do abacateiro contribui para a eliminação da urina e a sua desinflamação;

6. Reduz níveis de açúcar no sangue: o chá da folha de abacateiro estimula o metabolismo adequado de carboidratos e açúcares em geral. Isso contribui muito com a redução dos níveis de açúcar no sangue.

Porém, o chá apenas ajuda e não substitui a dieta alimentar e uso de medicamentos, em especial, no caso de pessoas com diabetes.

7. Anticonvulsivo: atenção! O chá da folha de abacateiro não trata epilepsia se usado isoladamente. Mas é uma infusão natural que pode beneficiar muito quem sofre de epilepsia, juntamente com o tratamento médico. Isso porque a folha de abacateiro tem função de estabilizar os impulsos elétricos cerebrais.

8. Reduz o colesterol ruim (LDL): e também, ajuda a aumentar os níveis do colesterol bom (HDL). O chá da folha de abacateiro possui propriedades que equilibram o metabolismo desses dois tipos de gorduras encontradas no sangue.

Como fazer o chá da folha de abacateiro e usar

É simples! Você deve ferver 10 folhas de abacateiro em 1 litro de água.

Deixe ferver por 5 minutos. Retire o chá da folha de abacateiro do fogo e tampe por 10 minutos.

Coe e beba até 4 vezes ao dia.

Classificação científica

Reino: Plantae

Divisão: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida

Ordem: Laurales

Família: Lauraceae

Gênero: Persea

Espécie: P. americana

Nome binomial: Persea americana





Com informações da parceria