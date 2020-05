Pesquisa aponta que olhos são porta de entrada para novo coronavírus

Olhos podem ser porta de entrada para novo coronavírus | Foto: Reprodução

Se já não bastasse todas as preocupações que as pessoas têm com o novo coronavírus, agora há mais uma. Segundo novo relatório disponibilizado pela John Hopkins University School of Medicine, os olhos - e a região ao redor deles - podem ser uma grande porta de entrada para o novo coronavírus ao nosso organismo.

A conclusão foi tirada depois que a equipe de estudiosos responsáveis da instituição estudaram o corpo de 10 pessoas que foram à óbito por motivos que não tinham nada a ver com a doença.

O resultado dos exames mostraram que as pessoas produziam grandes quantidades de ACE2 em seus olhos e áreas ao redor, uma enzima conhecida por facilitar a penetração da COVID-19 no corpo humano. Essa enzima é encontrada em diversos lugares, como a boca e pulmões, mas, até agora, não era conhecido a presença dela nos globos oculares. Além disso, existiria outra enzima em grandes quantidades, chamada TMPRSS2, que ajuda o vírus à passar por nossos poros e veias.

Os cientistas concluíram que nossas lágrimas podem ser uma grande forma de transmissão da doença para superfícies e/ou outras pessoas, dependendo da onde a pessoa infectada está chorando.

Para contexto, esse novo estudo ainda não foi revisado por outros profissionais e trata-se de um primeiro esboço. Mas é importante continuar com medidas de prevenção e evitar levar as mãos aos olhos, nunca se esquecendo de lavá-las constantemente e usar o álcool em gel para desinfetá-las.