Diarreia? O chá da folha de goiabeira ajuda a conter o fluxo

as folhas da goiabeira possuem muitas propriedades fitoterápicas e medicinais | Foto: Divulgação

https://www.plantaseraizes.com.br/goiabeira-e-seus-beneficios/

Manaus - A Goiabeira se trata de uma árvore da família das Myrtaceaes e o seu fruto é a goiaba. É uma árvore nativa das Américas e se encontra em grandes quantidades no Brasil. Além de apresentar um fruto rico em nutrientes (Psidium guajava), as folhas da goiabeira possuem muitas propriedades fitoterápicas e medicinais. A forma mais recomendada para se beneficiar é usando o chá de goiabeira.

Chá de folhas de goiabeira: para que serve?

1. Diarreia: é um dos usos mais comuns do chá de goiabeira. As folhas, por conterem tanino, promovem uma verdadeira limpeza no aparelho intestinal, quando ingeridas em forma de infusão. Com isso, todos os agentes nocivos responsáveis pela diarreia são eliminados, restabelecendo o funcionamento normal do intestino e, ainda, prevenindo infecções intestinais.

2. Infecções bucais e de garganta: o chá de goiabeira é mais um excelente aliado para limpar infecções de boca e de garganta, pois as folhas têm efeito antibacteriano. Nesses casos, é recomendado que um chá concentrado dessas folhas seja usado para bochechos e gargarejos.

3. Feridas: mais uma utilidade do chá de folhas de goiabeira é ajudar na desinfecção de feridas e para acelerar a cicatrização. A infusão deve ser feita em forma de compressa norma, várias vezes ao dia.

4. Problemas gástricos: diversos estudos apontam que o chá de goiabeira contribui muito para aliviar desconfortos (como dores, queimação e retenção de gases) relacionados a problemas gástricos em geral, como a gastrite ou mesmo a ulcera. Isso se explica pelo fato de as folhas de goiabeira reduzir a acidez excessiva do estômago e ter função cicatrizante e anti-séptica.

Como preparar o chá de goiabeira?

Assim como outros tipos de infusão, o chá de goiabeira é simples de ser preparado.

· Para cada colher de sopa de folhas secas de goiabeira (de qualquer tipo), use 500 ml de água.

· Deixe a água esquentando e quando ela começar a levantar fervura, adicione as folhas de goiabeira. Deixe ferver por 5 minutos.

· Depois, tire do fogo e deixe a infusão tampada por 10 minutos. Espere a bebida amornar, coe e consuma.

A receita acima serve para 1 ou 2 doses de chá. Caso a infusão de folhas de goiabeira for para compressas, use 1 colher de sopa da erva para apenas 200 l de água. Evite adoçar ou chá, mesmo que artificialmente.

Chá de folha de goiabeira para o cabelo?

Alguns especialistas em beleza afirmam que o chá de goiabeira pode fazer bem aos cabelos também. Pela presença do tutano, essa infusão deixaria os fios mais encorpados e fortes.

A dica é preparar um chá de goiabeira com 1 litro de água para 2 colheres de sopa de folhas. Aplique nos fios, sem enxaguar. Repita o procedimento 1 vez na semana.

Cuidados com o chá de goiabeira

Não é indicado o consumo do chá de goiabeira sem autorização médica em bebês, mulheres que amamentam, crianças com menos de 16 anos de idade.

Classificação científica da goiabeira

Reino: Plantae

Divisão: Magnoliophyta

Classe: Magnoliopsida

Ordem: Myrtales

Família: Myrtaceae

Género: Psidium

Espécie: P. guajava

Nome binomial: Psidium guajava





