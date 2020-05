Veja 10 atividades que ajudam a manter a saúde mental na quarentena

Veja dicas para manter a saúde mental nesta quarentena | Foto: reprodução

Manaus - Em tempos de isolamento social, é normal que a mente humana precise de atenção redobrada. A pandemia do novo coronavírus vem trazendo bruscas mudanças para a população mundial. Com isso, é importante que saibamos respeitar as orientações que visam melhorar a situação e trazer a normalidade das rotinas nas ruas.

Lidar com um confinamento, mudanças, notícias, fatos e ainda se manter bem mentalmente pode estar sendo uma missão complicada diante do cenário nos últimos meses. Sendo assim, saber quais são as melhores maneiras de se cuidar durante este período é essencial para viver uma quarentena mais leve.

Quando se fala de cuidado físico, não só do corpo estamos nos referindo. Há uma série de fatores que precisam estar em ordem para que o ser humano esteja trabalhando de forma saudável e para que haja disposição para exercer as tarefas do dia. Confira as dicas:

Sono regulado

Não é novidade que noites bem dormidas têm o poder de nos revigorar para o dia seguinte. As dificuldades para se ter uma boa noite de sono impactam diretamente na qualidade de vida que levamos.

Se preparar para dormir é o passo principal para que o organismo possa se adaptar aos costumes e colaborar com o sono à noite. Dessa forma, para preservar uma rotina de sono saudável, é importante seguir alguns hábitos.

Estabeleça um horário: é recomendado dormir 8 horas por dia para que o corpo e a mente estejam bem descansados após um dia longo, portanto, crie o hábito de dormir todos os dias - inclusive aos finais de semana - em horários fixos ou não muito distantes;

Cuide da alimentação: não consuma bebidas alcoólicas, cafeína ou alimentos pesados e de difícil digestão antes de dormir, procure se alimentar pelo menos 3 horas antes de ir para a cama;

Prepare seu ambiente: um quarto escuro - ou com baixa iluminação - e silencioso é o lugar perfeito para relaxar, dessa forma, o cérebro consegue assimilar o momento de abaixar a adrenalina do dia e descansar;

Desconecte-se: desligar o celular e a televisão para que não haja distrações pode ser de grande ajuda para se concentrar no sono. Caso não esteja conseguindo dormir, opte por músicas suaves ou uma leve leitura.

Alimentação saudável

O hábito de uma alimentação saudável pode transformar nosso corpo de diferentes maneiras. Durante a quarentena pode ser difícil manter uma boa rotina com os alimentos de casa, mas devemos nos atentar às indicações médicas para que as refeições sejam feitas de maneira correta, consciente e saborosa.

Não devemos esquecer que todos os horários estipulados para se alimentar têm a devida importância. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar devem ser seguidos e aproveitados da forma mais saudável possível.

O consumo de frutas, legumes e verduras ajuda no bom funcionamento do corpo e da mente. Trazendo benefícios à imunidade, humor e organismo, a ingestão desses grupos de alimentos não pode ficar de fora da sua rotina.

Caminhada

Quando falamos em exercícios físicos, logo pensamos em uma academia e nos equipamentos de devem ser utilizados. Mal percebemos que há atividades muito mais simples e viáveis para o dia a dia.

Tirar um momento para caminhar pode ser uma ótima maneira de exercitar o corpo e relaxar a mente, simultaneamente. Apenas 30 minutos de caminhada por dia podem ajudar na perda de peso, fortalecimento dos músculos, prevenção de doenças cardiovasculares e estímulo de memória.

Durante o período de isolamento social, a caminhada não precisa ser deixada de lado. Com o uso de máscaras e álcool em gel, caminhar pelo corredor de casa ou pela área de lazer do prédio é uma opção válida nesse momento. Em seguida, faça sua higienização pessoal.

Meditação

A meditação oferece benefícios para o corpo, mente e espírito que algumas pessoas nem imaginam. Além de desenvolver transformações pessoais, a meditação é capaz de melhorar até mesmo o ambiente em que se vive.

Dentre os condicionamentos físicos aprofundados pela arte de meditar, estão: a melhora o sistema imunológico; o aumento da produção de serotonina; diminuição de tensões como dores musculares, dores de cabeça, insônia e etc. e reduz a ansiedade.

Para a mente, deve-se ressaltar os seguintes benefícios: desenvolve o foco e relaxamento da pessoa; trabalha a paz e a intuição; aumenta a estabilidade emocional, criatividade e alegria; favorece a respiração e tranquiliza mentes ansiosas.

Yoga

As práticas do yoga têm como objetivo trabalhar a mente e o corpo em conjunto. Em tempos de quarentena, podemos separar uma parte do dia para nos dedicarmos ao yoga e as habilidades que ele impõe.

O yoga funciona para que, ao longo dos dias, as pessoas consigam trabalhar, de maneira equilibrada, sua consciência corporal e o controle mental. Ou seja, exercitar o hábito de yoga pode trazer múltiplos benefícios, como: diminuir o estresse e a ansiedade; melhorar o sono; desenvolve melhor condicionamento físico; ajuda na perda de peso saudável; alivia dores corporais; controla a pressão e os batimentos cardíacos e melhora o apetite sexual.

Com a ajuda da internet, é possível se conectar com aplicativos, sites e tutoriais especializados no desenvolvimento das práticas do yoga.

Treinos físicos

É sempre reafirmado o quanto os exercícios físicos são essenciais para o bem da saúde física e mental. Além de ajudar na perda de peso, ganho de massa e modelação do corpo, as atividades físicas trabalham com a liberação de serotonina e prevenção de transtornos psicológicos.

Quando se fala em exercícios físicos, enxergamos apenas o emagrecimento como resultado final. Entretanto, é importante saber que a prática dessas atividades colabora com: a diminuição de risco de doenças do coração, pressão alta, osteoporose e diabetes; a resistência muscular; os níveis de colesterol sanguíneo; o estresse e a ansiedade; o combate à insônia e bem-estar frequente.

Durante a quarentena, os aplicativos e treinos online estouraram pela acessibilidade. Sem muitas dificuldades, grande parte dos tutoriais e atividades não contam com uso de equipamentos de academia, ou seja, manter a forma e alcançar o objetivo em casa pode ser ainda mais fácil.

Leitura

Ao longo dos dias, é comum haver situações de ociosidade ou com uma sensação de cansaço psicológico. Afinal, passar horas e horas em frente ao computador e sem muito contato com outras pessoas pode parecer ainda mais desgastante.

Sendo assim, desenvolver o hábito de leitura é uma ótima maneira de exercitar o cérebro de forma saudável, relaxante e prazerosa. Ler ajuda na estimulação da criatividade, aumento das conexões cerebrais, empatia e também seu senso crítico, além de expandir o vocabulário.

Além disso, a distração da leitura - e de todo o universo que as histórias carregam - podem nos levar para uma realidade mais agradável. Em um dia de caos, não há nada melhor do que se aconchegar em um lugar tranquilo e mergulhar em novos personagens, lugares e enredos.

Jogos

Depois de um dia cheio, tirar um tempo para se distrair é extremamente importante para manter a mente e o corpo relaxados. Assim, poderá se desligar, momentaneamente, das obrigações do dia e focar em sua própria diversão.

Além dos jogos físicos tradicionais como cartas, baralho e dominó, há diferentes sites de jogos de estilos variados para quem desejar jogar online sozinho, com desconhecidos ou em grupo com os amigos.

Chamada de vídeo

Uma chamada de vídeo ou uma ligação em grupo para colocar os assuntos em dia pode ser um dos principais jeitos de descontrair. Durante o isolamento social, a interação entre amigos e colegas através de aplicativos disponíveis para computadores e celulares é a maneira mais adequada de se manter perto de pessoas queridas.

Aplicativos como Whatsapp, Skype e Google Meet, por exemplo, permitem ligações individuais ou em grupo, por vídeo ou não. Dessa forma, é possível tirar uma hora do dia para relaxar e rever quem nos faz bem e, consequentemente, sentir-se mais leve depois de um dia cheio.

Atividades online

A evolução da tecnologia vem beneficiando as áreas de estudo desde o começo. Com a ordem da quarentena, diversos sites educacionais optaram por disponibilizar, gratuitamente, alguns cursos online com certificado para que os usuários possam manter o aprendizado mesmo à distância.

O amplo universo das atividades online pode trazer muitos benefícios para quem deseja se aprofundar em uma ou mais áreas. Além disso, a comodidade do home office permite que tenhamos uma rotina ajustável para colocar em prática diferentes hábitos.

Cuidar do nosso próprio bem-estar é a chave para uma vida mais tranquila. Agora, mais do que nunca, é tempo de abraçarmos as oportunidades de novos aprendizados, novos hábitos e novas maneiras de tratar o corpo e a mente.

