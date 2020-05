Empresa intensifica protocolo de higiene e prevenção contra Covid-19

Novas medidas de segurança, higiene e prevenção estão sendo adotadas por empresários | Foto: Divulgação

Manaus - Durante o período de quarentena em função da pandemia ocasionada pelo Covid-d 19, novas medidas de segurança, higiene e prevenção estão sendo adotadas por empresários para atender corretamente as orientações das organizações de saúde na tentativa de se evitar negligências e exposições desnecessárias de colaboradores ao contágio do coronavírus e outras doenças.



Atenta a esse cenário, a Mamute Conservação, Construção e Pavimentação LTDA, empresa responsável por grande parte dos serviços de limpeza pública de Manaus, terceirizada da prefeitura Municipal de Manaus (PMM) e prestadora de serviços de outras organizações de iniciativa privada tem desenvolvido uma rotina consistente para garantir a segurança de seus colaboradores com objetivo de minimizar ao máximo os riscos que podem resultar em perdas severas e irreparáveis.

De acordo com o gerente operacional da Mamute Emerson Oliveira a empresa administra na limpeza pública cerca de 1.000 funcionários divididos em todas as zonas da cidade realizando serviços de varrição, capinação, coleta de lixo, mutirão de limpeza, apoio nas balsas para limpeza nas orlas fluviais, plantação de mudas e jardinagem, limpeza nos cemitérios públicos e neste período emergencial dando suporte nos serviços de sepultamentos.

Emerson Oliveira explica que a Mamute além de fornecer EPis completos, incluindo óculos, luvas, máscaras, botas e fardas também adotou uma rotina especial dentro de sua estrutura física com a realização de sanitização interna e externa e higienização (com água sanitária diluída em água) nos pneus dos carros que entram em suas dependências e também nas botas dos funcionários que imergem as peças nos horários de entrada e no encerramento do expediente, com a mesma solução.

Além disso, alguns ajustes estão sendo feitos e ainda devem passar por algumas adequações como a frequência da higienização das mãos. "Ao chegar à empresa, vindo da rua, a primeira ação é lavar as mãos com água e sabonete. É preciso, também, usar a técnica correta de lavagem, ou seja, lavar e esfregar palma, dorso, entre os dedos, o dedo polegar, as pontas dos dedos e as unhas, explica o gerente, lembrando que mesmo com a utilização das luvas usadas durante as atividades é necessário ensinar, praticar e estimular todas essas medidas para sua utilização em sua rotina doméstica.

As equipes que estão dando apoio nos serviços de sepultamento ganharam um reforço a mais na composição dos itens dos EPis | Foto: Divulgação

O gerente explica ainda que para seguir corretamente as orientações das organizações de saúde, é necessário, em alguns casos, aumentar a frequência da rotina de limpeza ou incluir novos equipamentos e produtos aos processos de higienização e isso, segundo ele, estará sendo realizado de forma gradativa, além disso, testes para diagnóstico da doença serão implantados. “Mais um cuidado nosso é que estamos desenvolvendo capacidade de teste para Covid-19 de forma regular e estamos analisando a melhor forma para aplicar a logística desses serviços, assim como a aferição de temperatura”, adianta Emerson.



As equipes que estão dando apoio nos serviços de sepultamento ganharam um reforço a mais na composição dos itens dos EPis: luvas de cano longo e viseiras protetoras e a direção da Mamute estuda modelos mais adequados ao trabalho dos auxiliares que a empresa está disponibilizando para a realização desses serviços. “Trabalhamos com conservação e executamos a limpeza pública de Manaus, além de serviços no segmento em outras empresas privadas e como empresas do ramo temos um papel importante no combate ao coronavírus pois podemos atuar na conscientização e disseminação de boas práticas de higiene e limpeza e reduzir a exposição de nossos colaboradores por meio da adoção de produtos e processos de limpeza adequados”, afirma Emerson.