Semana de Enfermagem será transmitida online de forma gratuita

Os enfermeiros e técnicos fazem parte da equipe que combate ao coronavírus na linha de frente | Foto: Reprodução

Manaus - Com os olhos do mundo voltados ao combate da pandemia de Covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 2020 como o ano Internacional de Enfermagem, o que visa reconhecer o trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, imprescindíveis nos cuidados à saúde. E é para que a sociedade conheça melhor essa atividade e a valorize ainda mais que o Centro de Ensino Técnico (Centec) promove, no período de 12 a 20 de maio, a Semana da Enfermagem Online, evento gratuito com vasta programação via mídias digitais.

O ciclo comemorativo engloba o Dia do Enfermeiro, comemorado nesta terça (12) e o Dia do Técnico de Enfermagem, celebrado dia 20, e traz como foco principal os desafios desses profissionais ante o enfrentamento aos problemas causados pelo novo coronavírus.

Segundo a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba, o evento online é uma oportunidade para proporcionar a interatividade entre profissionais e estudantes da área com a comunidade em geral. "Todos podem participar. As lives, por meio do Instagram @centecam (https://bit.ly/3fGiv8M), vão acontecer a partir das 16h e os participantes receberão certificado digital", conta a coordenadora.

A professora e enfermeira Patrícia Saraiva, acredita que o momento é propício para apresentar ideias novas e atualizar os alunos sobre o mercado de trabalho, além de mostrar a trajetória, os desafiados e paixão que representa a área de enfermagem, principalmente, diante de uma pandemia.

“Por ser linha de frente contra o coronavírus, é fato que a enfermagem passa a ser mais vista. Tenho acompanhado as notícias por mídias sociais e acredito que esse é o momento em que as qualificações profissionais se sobressaem, assim também como a humanização”, avalia Saraiva.

A enfermeira também ressalta a importância de eventos como esse, durante a pandemia, não só para o enriquecimento de alunos do curso, mas também do público externo, servindo de ponte para a disseminação de informações corretas sobre o assunto e preparando os futuros profissionais da área.

“Conhecimento é a palavra-chave. Costumo bater na tecla com meus alunos; quero que saibam realizar o procedimento na técnica correta, mas faço questão que eles saibam cientificamente o que estão fazendo, o porque estão fazendo”, explica Patrícia, que durante o evento, vai palestrar sobre o mercado atual e as perspectivas para o futuro da enfermagem.

Outro profissional que estará na Semana de Enfermagem Online do Centec, o especialista em enfermagem no trabalho Jefferson Oliveira considera o evento em formato de live uma ótima oportunidade para mostrar que a enfermagem está conquistando o reconhecimento da profissão, celebrando assim os profissionais que estão na linha de frente e esclarecendo aos alunos em formação os principais pilares da área. “A educação em saúde é multiplicadora. Precisamos falar a verdade, dar as orientações necessárias para os nossos alunos levar para dentro de casa. Assim a informação é propagada de fontes seguras para ter convicção do que é certo ou errado”, frisa o enfermeiro.

*Com informações da assessoria