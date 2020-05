Parque Municipal do Idoso terá vacinação nesta sexta (15)

A vacina será contra a influenza mas poderá ser feita a atualização do cartão de crianças | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus vai instalar nesta sexta-feira (15) no Parque Municipal do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças (Zona Centro-sul), um posto para vacinação de rotina e para ações da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação vai acontecer das 9h às 16h, complementando o trabalho que já está sendo realizado em 57 unidades de Saúde na rede municipal.

"Essa é mais uma opção de atendimento para a população que faz parte do público-alvo da campanha contra a influenza e também para os pais e responsáveis que querem atualizar o cartão de vacina das crianças", esclarece a chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), enfermeira Isabel Hernandes,Isabel.

Para a vacinação contra a influenza, os grupos prioritários incluem idosos a partir de 60 anos, crianças de seis meses a 5 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, portuários e motoristas de transporte coletivo. Professores e adultos de 55 a 59 anos serão vacinados contra a influenza a partir da próxima semana.

Ao comparecer ao posto de vacina no PMI, é necessário apresentar documento de identidade com foto e, quando necessário, documento que comprove que a pessoa faz parte do grupo prioritário para a influenza, como receita médica ou atestado no caso de portadores de doenças crônicas não transmissíveis. As crianças devem apresentar, preferencialmente, o cartão de vacina.

A lista com as 57 unidades de Saúde que também estão disponibilizando a vacina contra a influenza e as vacinas de rotina, com endereço de cada uma, pode ser acessada no site da Semsa www.semsa.manaus.am.gov.br





Com informações da assessoria