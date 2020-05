Lágrimas podem transmitir Covid-19; especialista fala sobre o assunto

Oftalmologista Swammy Amaral Mitozo | Autor: Divulgação

Manaus - Em meio à pandemia do coronavírus, médicos oftalmologistas alertam para a possibilidade de transmissão do Covid-19 pelos olhos ou pela falta de higienização dos óculos e das lentes de contato. O contágio por meio dos olhos pode ocorrer quando o paciente encosta as mãos infectadas pelo vírus no globo ocular.

De acordo com o oftalmologista Swammy Amaral Mitozo, a lágrima e os óculos são vetores de transmissão do vírus. A principal forma de contágio do novo coronavírus é através de secreções respiratórias (tosse ou espirro). Porém, as secreções oculares de pessoas infectadas, como a lágrima, são carregadas de Covid-19.

"Que os olhos funcionariam como porta de entrada para a Covid-19 nós já sabíamos. O que a gente não sabia é que existiam duas enzimas presentes na conjuntiva e na lágrima que facilitariam a penetração do novo coronavírus no organismo. Essas duas enzimas tornariam a lágrima extremamente contagiosa. Isso por que um estudo anterior, feito na Itália e nos Estados Unidos informou a existência dessas enzimas. Esse estudo está se confirmando, as lágrimas podem sim, ser muito contagiosas e além de serem contagiosas podem ser espalhar rápido," disse Swammy Amaral Mitozo

Em caso de olhos que lacrimejam ou que têm qualquer tipo de secreção, é importante o reforço nos cuidados de higiene. A Associação indica limpar as pálpebras e a pele ao redor dos olhos com lenço umedecido e higienizado, lavando bem as mãos com água e sabão logo em seguida.

Por estar muito próximo dos olhos, os óculos é outro vetor de contaminação. A orientação é que, ao retornar de um ambiente externo, onde houve contato com outras pessoas, a armação dos óculos precisa ser higienizada com álcool 70%. Para a limpeza das lentes, a indicação água e sabão ou um produto específico encontrado em óticas. O álcool não é indicado para passar nas lentes do óculos, pois pode danifica-las.

Pesquisa

Uma equipe de médicos e de laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins divulgou um novo relatório sugerindo que os olhos e a área ao redor deles são perfeitas portas de entrada para novo coronavírus. Até aí, não há novidade, já que sabemos desde o início da pandemia que devemos evitar levar as mãos aos olhos, nariz e boca para não nos contaminar. Mas o estudo ainda descobriu que as lágrimas são fontes de contaminação.

Os médicos observaram que nessas áreas existe outra enzima em grandes quantidades | Foto: Divulgação

Para chegar a esse resultado, os cientistas estudaram um grupo de 10 pessoas que morreram de causas não relacionadas ao coronavírus e descobriram que seus olhos e a área sob as pálpebras produziam uma quantidade grande de ACE2 – uma enzima conhecida por facilitar a entrada do Sars-Cov-2 no corpo humano. Essa enzima é encontrada em muitos lugares, como na boca e nos pulmões, mas até agora não se sabia que também estavam presentes em quantidades abundantes nos olhos.

“Esses resultados indicam que as células da superfície ocular, incluindo a conjuntiva, são suscetíveis à infecção pelo Sars-Cov-2 e, portanto, poderiam servir como um portal de entrada e também como um reservatório para a transmissão de pessoa para pessoa deste vírus”, disse um dos autores do estudo o médico oftalmologista Lingli Zhou.

Como se isso não bastasse, eles também observaram que nessas áreas existe outra enzima em grandes quantidades, chamada TMPRSS2, que ajuda o vírus a deslizar por nossos poros e vasos sanguíneos.

Na prática, isso quer dizer que se alguém infectado espirra ou tosse perto de você e parte dessas gotículas cai sobre seus olhos, o vírus poderá se infiltrar facilmente no seu corpo.

Não apenas o vírus pode entrar no corpo através dos olhos, mas as lágrimas também podem servir como uma propagação da infecção, segundo os cientistas. Essa informação até então era pouco conhecida.

Segundo o estudo verificou, se as lágrimas de alguém infectado tocar sobre superfícies, esses locais podem conter o vírus causador da covid-19.

Conjuntivite e coronavírus

Pesquisadores já afirmaram que a covid-19 pode causar conjuntivite, que foi um sintoma observado em cerca de 30% dos pacientes em um estudo.

Os pesquisadores explicaram que isso poderia ser o resultado do coronavírus que viaja do trato respiratório para os olhos, uma complicação secundária frequentemente associada a um vírus. Mas também pode ser o resultado direto do da ação do vírus que ataca as células dos olhos pela ligação aos receptores ACE-2..