Covid-19: Carros devem passar por desinfecção de rotina

Manaus - Como forma de evitar a proliferação do coronavírus (covid-19), os processos de higienização e desinfecção em veículos se tornaram essenciais. A empresa Refricar em parceria com a americana Spartan Chemical Company, iniciou serviços de assepsia veicular com produtos à base de peróxido de hidrogênio, componente utilizado como desinfetante em ambientes hospitalares, para reforçar o método de segurança à saúde.

Os produtos utilizados (‘Clean by Peroxy’ e ‘Peroxy 4D’) são aprovados pela Anvisa, 100% atóxicos, biodegradáveis e recomendados contra microrganismos. A tecnologia de aplicação em névoa seca, uma das mais avançadas na desinfecção de ambientes, semelhante a que tem sido utilizada no combate ao coronavírus Covid-19 em hospitais, hotéis e bancos na Espanha, permite que o produto entre em contato com todas as superfícies do veículo. A garantia de desinfecção na área interna do automóvel é de até 72 horas.

“O veículo, quando não higienizado, acaba sendo um potencial transmissor de vírus. Por isso nos empenhamos em trazer tecnologia de padrão internacional para oferecer um serviço eficiente e ágil no combate a microrganismos. Também nos preocupamos em fixar preços acessíveis. É fundamental neste momento, tão sensível a todos, que os empresários contribuam como puderem para combatermos o vírus nesta pandemia”, explica Antônio Carlos, proprietário da Refricar.

A aplicação, a partir R$ 29,90, pode ser realizada de segunda a sábado, das 08h às 17h, na nova sede da Refricar, localizada na Rua Major Gabriel, n. 1737, Centro, esquina com a Avenida Nhamundá.



Todo processo dura em média 15 minutos. Além do serviço de biodescontaminação, a Refricar, referência em instalação e manutenção de ar condicionado automotivo, oferece pacotes especiais com limpeza completa do sistema de ar e substituição dos filtros de cabine. Os interessados podem agendar o serviço pelos telefones: 3234-1803 / 3233-8348 / 98185-1173 (wpp), ou pelas redes sociais @refricarmanaus.