Secretário Wanderson Oliveira deixará Ministério da Saúde

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, informou que deixará o cargo nesta segunda-feira (25) em mensagem enviada aos colegas de equipe. Ela era remanescente da gestão de Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido do posto de ministro da Saúde pelo presidente Jair Bolsonaro.

Wanderson é um dos principais responsáveis pela estratégia de combate à Covid-19 no Brasil, tendo sido o elaborador das chamadas "medidas não farmacológicas", ou seja, que não envolvem medicamentos, incluindo o distanciamento social.

Antes mesmo da saída de Mandetta, quando a situação do então ministro já estava insustentável devido às divergências com Bolsonaro, que pressionava pelo fim do distanciamento social e pela liberação do uso ampliado da cloroquina, em meados de abril, Wanderson pediu demissão. Mas Mandetta não aceitou.

Com a saída de Mandetta e a chegada do oncologista Nelson Teich, Wanderson manteve a posição de que sairia, mas se colocou à disposição para ajudar na transição, antes de tirar uns dias de férias, de 4 a 19 de maio. Teich foi demitido e, agora, o ministério é dirigido pelo general Eduardo Pazuello, que nomeou mais de 15 militares para postos-chave.

No retorno das férias, em conversa com Pazuello, ficou definido que Wanderson deixará o cargo no dia 25. Servidor civil do Hospital das Forças Armadas, onde é enfermeiro epidemiologista, ele se reapresentará no órgão de origem.

"Apesar de sair da função de Secretário de Vigilância em Saúde, continuarei ajudando ao Ministro Pazuello nas ações de resposta à Pandemia. Somos da mesma instituição, Ministério da Defesa e conosco é missão dada, missão cumprida", afirma Wanderson na mensagem em que se despede de colegas.

Formado em enfermagem, Wanderson é doutor em epidemiologia, com produção acadêmica na área. Teve passagens anteriores pelo Ministério da Saúde, onde é reconhecido pela atuação nos bastidores da pandemia do H1N1 e da zika. Também já foi pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Assumiu o cargo de secretário de Vigilância em Saúde no ministério com a chegada de Mandetta.

