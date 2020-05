Coronavírus pode causar síndrome de Kawasaki em crianças

Manaus – A patologia rara que atinge principalmente crianças menores de cinco anos pode estar relacionada a Covid-19. A identificação foi feita pela Associação de Pediatria do Reino Unido que notou o aumento no número de crianças e adolescentes com quadro de problemas gastrointestinais e inflamação cardíaca. A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma nota recomendando que as equipes médicas do mundo ficassem em alerta para a nova inflamação.

Assim como o novo coronavírus, a síndrome de Kawasaki não possui as causas e origem identificadas e apesar da síndrome já existir, quando associada a Covid-19 passa a afetar os pacientes de forma mais agressiva podendo ser fatal, como explica a médica pediatra Thais Lima.

“A identificação surgiu após uma possível nova apresentação clínica da Covid-19 em crianças e adolescentes. A síndrome inflamatória multissistêmica possui manifestações clinicas e laboratoriais semelhantes ao Kawasaki, completa ou incompleta, em alguns casos também são apresentados quadros de choque tóxico, onde o paciente evolui com choque, hipotensão e taquicardia, principalmente cardiogênico, com alterações nas enzimas miocárdicas e potencialmente a morte”, explicou.

Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), até o fechamento desta reportagem, 635 crianças de 0 a 14 anos foram infectadas pela Covid-19 no Estado do Amazonas, nenhuma delas apresentou casos relacionados a síndrome. Apesar das entidades de saúde nacionais ainda não terem identificado o número de crianças que desenvolveram a doença após terem contraído o vírus, alguns casos isolados começaram a aparecer no início do mês, como relata a coordenadora escolar Jaqueline Fernandes, que reside no Rio de Janeiro e viveu dias intensos após o filho de apenas cinco anos receber o diagnóstico da síndrome de Kawasaki.

“Todos os membros da nossa família contraíram o vírus de forma leve, inclusive meu filho. Nós realizamos o tratamento e nos recuperamos, mas no início deste mês ele começou a apresentar um quadro de febre que não abaixava nunca e passamos a dar entrada em várias emergências hospitalares, nenhum médico sabia identificar o que ele tinha, com isso os sintomas foram piorando. No decorrer dos dias, foram aparecendo machas vermelhas pelo corpo, conjuntivite e uma forte dor no corpo onde ele não conseguia mais se locomover foi quando finalmente os médicos identificaram a síndrome”, contou.

De acordo com Jaqueline, após o diagnostico o quadro do filho piorou devido as complicações de perda da saturação, pressão baixa e complicações respiratórias onde precisou ser encaminhado ao CTI.

A equipe médica também identificou que a síndrome de Kawasaki foi desencadeada pela Covid-19. Após três semanas, o pequeno Pedro conseguiu concluir o tratamento e receber alta e continuar o tratamento em casa. Aos sete meses e meio de gravidez, Jaqueline lembrou dos momentos vividos no hospital.

“Nunca imaginei viver uma situação como essa, foram momentos muitos difíceis, lembro que foi desesperador não saber o que estava acontecendo com ele devido à falta de diagnóstico e as complicações eu ficava sem saber o que fazer, chegou um momento onde eu só chorava e orava para que tudo corresse bem e assim Deus fez, hoje ele está continuando o tratamento em casa e saudável”, relembrou Fernandes.

Sintomas

Especialista alerta sobre os sintomas agressivos causados pela síndrome | Foto: Divulgação

De acordo com a pediatra, entre os principais sintomas causados pela síndrome de Kawasaki são febre prolongada por mais que cinco dias, conjuntivite não purulenta, língua em framboesa, vermelhidão na orofaringe, fissuras labiais, vermelhidão e inchaço nas mãos e pés com descamação periungueal e manchas vermelhas no corpo.



Apesar de ambas as patologias estarem acompanhadas em alguns diagnósticos e possuíram semelhanças, é importante saber que as doenças apresentam diferentes sintomas.

“Mesmo que esteja relacionada à Covid-19, a síndrome não é apresentada da mesma forma, pois o coronavírus causa sintomas inicialmente respiratórios, podendo evoluir com insuficiência respiratória e disfunção de múltiplos órgãos. Entretanto, os casos associados a síndrome inflamatória multissistêmica ocorreram dias ou semanas após a infecção pelo vírus, sugerindo que essa síndrome pode ser uma complicação tardia caracterizada por uma resposta imunológica desproporcional a infecção”, destacou a Thais.

Tratamento

O tratamento é definido de acordo com o quadro do paciente | Foto: Divulgação

Apesar da síndrome de Kawasaki não obter uma causa definida, existem tratamentos que podem auxiliar no combate a síndrome. De acordo com a especialista, os pacientes que preencham os requisitos para a síndrome com quadro leve e moderado, é necessário que o tratamento de suporte seja feito com a infusão de gamaglobulina endovenosa, já em casos graves o paciente deve receber atenção especifica.



“Caso haja deterioração clínica ou doença grave, deve-se realizar a transferência imediata para a UTI, antibioticoterapia de acordo com os protocolos locais e ponderar o uso de imunoglobulina endovenosa caso seja preenchido os critérios para síndrome do choque tóxico. Também são realizados reanimações e tratamento de suporte padrão, se necessário”, finalizou Lima.