Uso de máscaras é obrigatório para acesso e permanência no TRT 11

| Foto: Reprodução

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Amazonas e Roraima (TRT11), desembargador Lairto José Veloso, disciplinou, através da Portaria nº 218/2020, o uso obrigatório de máscaras de proteção para acesso e permanência em todas as unidades administrativas e judiciárias do Regional, enquanto durar a pandemia.

Trata-se de mais uma medida medidas complementar ao Ato Conjunto 4/2020/SGP/SCR, destinada a contribuir para a contenção e prevenção do Novo Coronavírus (COVID-19).

Confira a portaria:

As medidas foram divulgadas através da portaria nº 218/2020 | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria