Criança obesa tem 80% de chance de ser um adulto obeso, diz estudo

Manaus - Um estudo publicado na revista científica The Lancet aponta que crianças obesas têm 80% de chance de se tornarem adultos com a mesma condição. Como resultado disso, segundo o estudo, há mais chances de haver pessoas muito mais doentes no futuro, principalmente com diabetes e cânceres. Na mesma publicação, a pesquisa aponta ainda a exposição de crianças ao marketing de produtos não saudáveis como um dos principais motivos para o aumento da obesidade infantil.

Datado de 2017 e um dos mais atuais sobre o tema, o estudo conclui que o número de crianças e adolescentes acima do peso disparou nas últimas quatro décadas. Foi de 11 milhões para 124 milhões. De acordo com a publicação, globalmente, a obesidade em meninas foi de 0,7% para 5,6%. Já nos garotos, a condição saltou de 0,9% para 7,8%.

No Brasil, dados do Ministério da Saúde também demonstram que o País está na mesma linha de crescimento do número de obesos na infância. A cada dez crianças atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS), três estão acima do peso, o que representa um total de 4,4 milhões de crianças brasileiras.

Das crianças atendidas no SUS, 2,4 milhões estão com sobrepeso, 1,2 milhão com obesidade e outras 755 mil com obesidade grave. O dado foi divulgado no ano passado pela Agência Brasil.

Para Liana Martinho, médica endocrinopediatra, a causa fundamental da obesidade e do sobrepeso é o desequilíbrio entre as calorias consumidas e as calorias gastas ao longo do dia, ou seja, comer mais do que precisa e não gastar essa gordura adquirida.

Endocrinopediatra diz ter muitos pacientes com a condição | Foto: Divulgação

"Há também outros fatores que podem contribuir para a condição. Alguns deles são o histórico familiar, a qualidade do sono, o uso de medicamento, síndromes genéticas e distúrbios hormonais", explica a especialista.

Categorias de obesidades e doenças consequentes

A profissional explica que os médicos classificam diferentes níveis de sobrepeso. Segundo ela, é por grau que vai de um ao três. Já o último caso, mais grave, é chamado 'obesidade mórbida'. Para saber qual o nível da condição de uma pessoa, médicos mede o índice de massa corporal (IMC) do paciente.

Já a distribuição de gordura, também segundo Liana, pode ser classificada em três tipos. A abdominal, que é a gordura concentrada na cintura e o tipo mais grave; a periférica, ou seja, gordura acumulada no quadril; e homogênea, que é por todo o corpo de maneira uniforme.

A médica endocrinopediatra relata ter muitos pacientes com comorbidades relacionadas à obesidade, mas que os pais são sempre muito solícitos na hora de tratar o sobrepeso de seus filhos.

Para a médica, é importante tratar a obesidade, porque a condição está associada ao surgimento de muitas doenças, como ansiedade, depressão, alterações ortopédicas, distúrbios do sono, problemas cardiovasculares, de hormônios, diabetes e outros.

Mudança de comportamento: um remédio essencial

Nirvana Galvão é psicóloga e psicoterapeuta e diz já ter ajudado a tratar várias pacientes crianças levadas pelos pais com a finalidade de uma vida mais saudável. Ela aponta como a terapia comportamental pode ser essencial no emagrecimento.

Psicóloga trata mudança nos comportamentos em seus pacientes | Foto: Divulgação

"O psicólogo primeiro conversa com os cuidadores da criança, para entender os hábitos alimentares dentro daquela dinâmica familiar. No segundo momento, avalia a criança separada dos pais, e só no passo seguinte é que dá um resultado, ou seja, uma avaliação que apresente qual será a estratégia para buscar o emagrecimento daquela criança", explica a especialista.

Ela conta o exemplo de duas irmãs que foram levadas ao seu consultório em busca de emagrecimento. Os pais das meninas, conta Nirvana, embora quisessem o emagrecimento da filha, também não demonstram bons hábitos alimentares.

"O pai ignorava e ironizava as filhas quando o assunto era alimentação. Já a mãe participava pouco das sessões de terapia. O processo foi lento e uma das irmãs chegou a abandonar o tratamento. A outra, que havia continuado as sessões, depois parou também. Alguns meses depois eu as encontrei e estavam mais magras. A terapia tem efeito lento, porém durável e transformador a longo prazo", comenta Nirvana.

Com o caso das pacientes irmãs, a psicoterapeuta afirma que é possível enxergar a importância da mudança de comportamento dos pacientes, mas também dos pais. A psicóloga lembra que as crianças não fazem nada sozinhas e precisam do apoio e do espelho de seus responsáveis.

"Temos que entender e procurar seguir comportamentos mais saudáveis na rotina, tanto pais quanto filhos. Pela minha percepção com pacientes, quem dá mais trabalho são os mais velhos, não as crianças. Se eles, os pais, não tem uma dieta saudável, a criança provavelmente também não terá. A mudança comportamental precisa partir de todos", orienta a profissional.

Ao final de sua fala, ela cita o exemplo de Ana Julia, de nove meses. A bebê é filha de uma sobrinha da psicóloga e tem uma rotina considerada, segundo a profissional, bem adequada e saudável.

Ana Julia come biribá, fruta regional da Amazônia | Foto: Reprodução

"Os pais dela não oferecem mamadeiras ou 'chupetas', somente leite materno. A introdução de alimentos sólidos foi apenas aos seis meses e principalmente focado em frutas consumidas in natura", conta a profissional.

Nirvana conta que os pais da criança não têm sobrepeso e também se alimentam bem, o que acaba por refletir em como a filha deles poderá ser no futuro, quando crescer. "É nesse ponto que o psicólogo quer chegar com os pais. O comportamento de todos precisa ser modificado", orienta ela.

O que mudar na alimentação?

Ana Rita é nutricionista especialista em materno infantil e aponta que boa parte do sobrepeso em crianças, hoje, é devido ao aumento do consumo de comidas ultra processadas. Para ela, o caminho deve ser a alimentação 'de verdade', com produtos mais saudáveis e regionais.

Ana Rita dá dicas em seu perfil no Instagram (dra.anarita) | Foto: Divulgação

"E fazer essas mudanças não deve ser encarado como uma proibição e algo ruim. É trocar um pão por uma tapioca, pão de queijo ou um cará, por exemplo. É deixar de lado os sanduíches e oferecer frutas e outros alimentos que possam oferecer nutrientes para as crianças, não prejudicar", orienta a profissional.

Ela conta que a maioria dos pacientes de sua clínica são crianças de seis a 13 anos em busca de emagrecer. E mais: os afetados pela obesidade infantil carregam também outras comorbidades, como colesterol e insulina altos, dentre outras.

"Por isso, a minha dica essencial é, se você puder, procure um profissional habilitado. Busque sempre uma alimentação saudável para a criança e os responsáveis. Cozinhe e influencie seu filho a participar com você, porque isso mostra pra ele a importância da comida. E por último, promova atividades físicas, mesmo que em forma de brincadeiras. Vai ajudar muito", afirma a especialista.