Como treinar o cérebro para ser mais otimista diante da pandemia?

Manaus - É notório que o momento em que o mundo enfrenta se tornou caótico e entrará para a história, a pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus trouxe grandes preocupações quanto à saúde da população além do sentimento de medo e incerteza de como será o futuro. As sensações podem se provocar anseios que são prejudiciais à saúde mental. Por isso, especialistas orientam mecanismos que podem ser usados para que as pessoas desenvolvam olhar positivo para o futuro pós-pandemia.

De acordo com o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2017, aproximadamente 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade e transtornos, o que equivale a 9,3% da população com a pandemia os números aumentaram, mas de acordo com a mentora e coch pessoal, Liz Borin, é necessário focar em pontos positivos para manter a saúde mental e o bem-estar nesse momento.

“Devemos encarar esse período como uma oportunidade de poder estar mais próximos das pessoas que amamos e aproveitá-lo para fazermos coisas que nunca tínhamos tempo, como curtir nossa casa, brincar com os filhos, resgatar hobbies, ler, descansar, almoçar em família ou começar a desenvolver aquele projeto que você sempre adiou ou investir no seu crescimento profissional que poderá ser muito útil para o mercado de trabalho após a pandemia”, afirmou a coach.

Usar esse momento para olhar positivamente para o futuro é fundamental uma vez que podemos extrair os ensinamentos que a atual crise sanitária trouxe para a vida das pessoas, como explica a psicóloga, coach pessoal e analista comportamental, Rita Haddad.

“Esse momento é totalmente atípico, nunca houve algo semelhante antes. E a primeira coisa que precisamos entender é que estamos todos no mesmo barco, pois a crise está sendo vivida no mundo todo e por diferentes classes. O olhar com otimismo para esse momento é fundamental para que possamos extrair o que a pandemia veio nos mostrar, com isso está a importância de olhar para dentro de nós e olhar para os outros a nossa volta, cuidar de quem a gente quer bem, ressignificar nossos papéis quanto profissionais, família e sociedade com mais respeito tornando cada momento junto o mais preciso possível e acima de tudo entender que sairemos desse momento como seres humanos mais fortes e resilientes”, explicou Haddad.

Carga negativa

A carga negativa presente no dia a dia pode estar relacionada ao consumo de notícias ruins | Foto: Reprodução

Com tantas notícias ruins espalhadas pela internet pode ser mais difícil eliminar a carga negativa e ter pensamentos positivos durante a pandemia, segundo a especialista para que isso seja possível as pessoas precisam regular alguns acessos.



“É preciso se policiar para não exceder a quantidade de informações negativas nesse período, evite passar horas do seu dia pesquisando notícias sobre a pandemia e opte por buscar conhecimento durante o seu tempo livre, invista em novas habilidades ou aprimore aquelas que não estavam sendo utilizadas. Nesse período precisamos pensar em como encontrar a saída, podemos pôr em prática a empatia e olhar para o futuro como algo novo em que podemos criar oportunidades e fazer a diferença”, orientou Rita.

Com o isolamento social, a população passou a consumir cada vez mais produtos informativos na internet e com o número de acessos muitos internautas passaram a espalhar "fake news" que por serem de caráter nocivo podem prejudicar no combate ao vírus e proporcionar pânico extremo nas pessoas. A coach pessoal recomendou que uma das formas de reter essas notícias é realizar um filtro no consumo.

“A melhor forma de evitar essas noticiais é não as consumir durante o dia inteiro, é superimportante se manter informado, no entanto, é preciso procurar fontes seguras e oficiais para se informar e entender o que estamos passando. Também devemos evitar canais televisivos que estejam abusando do sensacionalismo para informar e buscar noticiários que também apresentem boas notícias sobre o momento”, recomendou Liz.

Futuro, o que esperar?

Planejar o futuro é a melhor prática para desenvolver pensamentos positivos | Foto: Reprodução

Entre muitas incertezas está a afirmação de que a pandemia irá acabar, novos casos deixaram de aparecer, as mortes serão menores, medicamentos eficazes serão desenvolvidos e a população poderá retomar sua rotina mesmo que ainda não haja uma data para que isso ocorra as especialistas afirmam que é necessário entender que um futuro melhor é possível e se preparar para ele é fundamental.



“Precisamos ter a consciência de que tudo isso vai passar, isso não será eterno e todos conseguiram superar esse momento, pense que após a crise iremos dar mais valor a nossas vidas e as coisas simples que nos cercam, pense que depois disso algumas coisas já não valeram mais a pena, pois novos propósitos viram e para que isso seja possível nós precisamos olhar para o futuro como um novo mundo e se preparar para ter resultados positivos nele”, incentivou Rita.

O momento pede que as pessoas se reinventem e busquem novas formas de viver após o caos, para a coach pessoal olhar para o futuro como algo possível e planeja-lo é a melhor forma de driblar as incertezas e a negatividade.

“Esse é o momento de olhar para fora da caixinha. Todos precisamos nos reinventar e encontrar novas oportunidades. Quando começamos a planejar nosso olhar para o futuro ficamos menos ansiosos e mais positivos. Depois que tudo isso acalmar e voltarmos a rotina, tudo certa diferente, e nosso olhar deve ser o mais positivo para podermos superar esse momento caótico”, finalizou Liz.