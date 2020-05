Uso comum do tabaco pode causar câncer de pescoço, boca e cabeça

Manaus - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente o mundo tem cerca de 40 milhões de novos jovens fumantes entre 13 e 15 anos, a preocupação com o uso excessivo de tabaco entre os jovens fez com que a campanha do “Dia Mundial do Tabaco” que ocorre no próximo domingo (31) fosse destinado aos adolescentes.

Segundo o cirurgião de cabeça e pescoço, Jefferson Medeiros muitos jovens não fazem ideia dos grandes riscos que estão correndo ao fazerem uso dos “novos” implantados pelo comércio na sociedade, como o cigarro eletrônico.

“Houve um disfarce em relação ao uso do tabaco com a implantação do cigarro eletrônico, isso porque foi criado mecanismos de atração para que o consumo continuasse a existir como a implantação dos sabores de menta e canela, a elegância em um vaporizador tudo para que a indústria do tabaco continue presente no cotidiano”, afirmou.

O uso do cigarro eletrônico preocupa as autoridades de saúde uma vez que o consumo pode ser mais prejudicial que o cigarro comum (nicotina), uma vez que causa alterações pulmonares em cinco anos e o uso comum de 20 a 30 anos.

“O consumo é preocupante, pois em poucos anos os jovens que fazem o uso comum do tabaco hoje poderá sofrer com o câncer de pescoço e cabeça de forma mais precoce devido à alta temperatura ocasionada pelo cigarro eletrônico”, destacou o especialista.

O tabagismo é o principal fator de risco para os cânceres de boca e garganta, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima-se que para o triênio 2020-2022 haverá, por ano, 6.470 novos casos de câncer de laringe em homens e 1.180 em mulheres.

Maconha

O uso precoce e excessivo de drogas ilícitas entre os jovens também preocupa as autoridades | Foto: Divulgação

Outro ponto preocupante que a campanha busca abordar é o uso ilícito da maconha como forma de recreação entre os jovens. Atualmente o consumo da droga passou a atingir classes de alto padrão, quebrando o estereótipo imposto aos usuários.



“É um dado alarmante. Não conseguimos mensurar porque é uma droga ilícita, mas percebemos que o uso está aumentando. Antigamente tínhamos o estereótipo do usuário, que era chamado de maconheiro. Hoje em dia temos bons alunos, de classe média alta, que são usuários. Eles usam de forma recreativa, mas as complicações virão mais tarde”, afirmou Medeiros.

Ao contrário do que muitos pensam, o cirurgião destacou ainda que o uso da droga não causa somente a dependência química mais o aparecimento precoce de tumores na região da boca.

“O cigarro de maconha não possui filtro como os outros citados, logo a alta temperatura prejudica ainda mais a nossa boca, pois ela não está preparada para tal temperatura, com isso muitos usuários acabam desenvolvendo câncer na boca e muitas vezes não sabem o real motivo da patologia”, analisou o cirurgião.

Por trás do vício

Segundo o especialista o primeiro contato com o tabaco acontece devido a busca por aceitação | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o especialista, muitos fumantes desencadeiam o vício por uma necessidade de ser aceito em determinado grupo social fazendo com que o indivíduo desenvolva um consumo ainda maior em um curto período.

“Muitas vezes os jovens se tornam fumantes por buscarem uma aceitação em grupos de amigos ou conhecidos que fazem uso do tabaco, então é uma busca extremamente prejudicial uma vez que desencadeia um vício que trará consequências em pouco tempo”, explicou Jefferson.

Medeiros aconselhou ainda que os jovens procurem amizades saudáveis em que não precisem se prejudicar para estabelecer laços.

Saúde

O cirurgião orientou algumas práticas simples que podem ajudar os jovens fumantes a se desfazerem do vício. “A principal recomendação é zelar pela sua saúde e investir na prática de exercícios físicos, uma alimentação saudável e hábitos que promovam longevidade. Muitos estudos indicam que as pessoas viverão mais no decorrer dos anos, por isso vamos procurar uma vida longa com saúde, os benefícios só tendem a crescer”, finalizou Medeiros.