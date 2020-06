Laboratório oferece teste para Covid-19 com atendimento em domicílio

Manaus - Com o objetivo facilitar o exame e ajudar os clientes a ficar em casa e a não furar a quarentena, principal forma de combater o contágio do novo coronavírus, o laboratório Imediato Saúde está oferecendo teste rápido para Covid-19 com atendimento residencial e apresentação de resultado em 10 minutos.

O teste é nacional e leva em consideração o protocolo de aplicação pré-estabelecido pelo fabricante. “A realização do teste é fácil, rápido e prático. O sangue é coletado com apenas um furo no dedo e em seguida é colocado nos cacetes (plaquetas preceptoras do teste de IGG/ IGM). Com o sangue no dispositivo é aplicado um reagente para completar a realização do exame e após dez minutos o paciente já tem o resultado”, explicou Aldrimar Viana Mota.

Para a realização do teste, o laboratório conta com cinco equipes formadas por enfermeiros capacitados, munidos de equipamento de proteção individual (EPI) para garantir a segurança e proteção dos clientes e dos próprios profissionais.

“Fazemos o agendamento dos pacientes conforme a localização deles e encaminhamos para um de nossos técnicos que cobrem a área de atuação, as agendas para realização dos exames iniciam às 8h e seguem até 20h, de segunda-feira à sábado”, completou.

O Imediato Saúde começou a oferecer testes rápidos com atendimento domiciliar no dia 27 de abril. Por dia, a equipe do laboratório chega a realizar 50 exames. Em média, mais de mil testes já foram realizados.

Para solicitar o teste, basta entrar em contato por meio do telefone (92) 9384-9001.

*Com informações da assessoria