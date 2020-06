Psicólogos se adaptam e prestam atendimento virtual em Manaus

Manaus – Os atendimentos psicológicos gratuitos feitos online, em Manaus, estão auxiliando diversas pessoas a passar pelo isolamento social, ocasionado pela pandemia da Covid-19, de maneira mais tranquila. Segundo profissionais da área que estão fazendo parte do acolhimento, os atendimentos têm sido intensos e a adaptação para as consultas virtuais foi necessária para que o trabalho fosse possível.



Segundo a psicóloga Gizelly Martins, desde que o serviço de acolhimento começou, a procura ocorre com bastante frequência. Ela conta que, a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), foi uma das pioneiras no serviço durante a pandemia e, até então, cerca de 500 pessoas já foram atendidas.

“Precisei me adaptar ao formato online. Inclusive, estudei antes de começar os atendimentos para avaliar se seria uma técnica eficaz ou não e, com bastante material disponível em revistas científicas, percebi que era possível fazer um bom trabalho com as ferramentas digitais”, relata a psicóloga.

Gizelly precisou se adaptar ao formato online antes de começar as consultas | Foto: Externo Maskot/Getty Images

A professora Sônia Lemos é a coordenadora da Comissão de Saúde Mental da UEA e clarifica que o acolhimento está funcionando desde o desde o dia 25 de março e tem sido realizado por professores e professoras, que também são psicólogos e psicólogas da universidade. “Além disso, contamos com a colaboração de voluntários indicados pelos professores e também por psicólogos vinculados à Rede de Emergência em Saúde Mental do Amazonas (Fiocruz, UEA, SUSAM e CRP20)”, explica.

Sônia deixa claro que o acolhimento psicológico oferecido segue todas as normativas feitas pelos Conselhos de Psicologia e que todos os profissionais envolvidos receberam orientações e cumprem com todas as exigências legais para a realização do serviço.

A psicóloga Vilma Mourão optou por continuar atendendo apenas os pacientes que já estavam em análise e explica que os atendimentos têm sido realizados via telefone ou vídeo-chamadas. “Sigo os mesmos princípios do atendimento presencial no que diz respeito aos preceitos éticos que norteiam a prática clínica no âmbito da psicanálise”, comenta.

Os atendimentos têm sido feitos por telefone e por chamadas de vídeo | Foto: Unsplash

Vilma, ainda assim, acredita que o presencial não pode ser substituído futuramente, no pós-pandemia. “O atendimento virtual tem seu valor e especificidades, sobretudo, quando se faz indispensável como nesse momento. Entretanto, penso que essa modalidade de atendimento não deve substituir o atendimento presencial em situações em que o encontro entre as pessoas não oferece riscos epidemiológicos”, defende.

Além disso, a psicóloga afirma que os aspectos éticos devem ser observados com atenção. Ela esclarece que todos os profissionais devem estar cadastrados junto ao Conselho Federal de Psicologia para a realização dos atendimentos virtuais e, ainda, que a guarda dos dados relativos aos atendimentos deve ser feita em local seguro em função do sigilo e da confidencialidade que todo atendimento clínico requer.

Atendimentos em Manaus

Na capital amazonense, algumas instituições estão oferecendo o acolhimento para que os cidadãos possam manter a saúde mental com a ajuda de profissionais na pandemia. Tudo é feito gratuitamente e online. Seja por chamadas de vídeo ou pelo telefone, é possível contatar os psicólogos que optaram por participar dos serviços.

A maioria dos contatos é feito primeiramente pelo WhatsApp | Foto: Reprodução/Internet

SEMSA

A determinação de isolamento social levou a Prefeitura de Manaus a reorientar os serviços de atendimentos psicológicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que poderão ocorrer de maneira virtual, por ser a forma mais segura e adequada ao momento, com o “Apoio Psicológico On-line”. O atendimento será inclusive aos feriados, sábado e domingo, das 8h às 16h, e de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

Os atendimentos ocorrem por meio de acesso ao aplicativo de mensagens Whatsapp, garantindo o sigilo e a privacidade dos interlocutores. O acesso dos usuários aos números de contato para o “Serviço de Apoio Psicológico On-line” acontece via Chat Saúde On Line , que direciona o usuário aos telefones institucionais da Semsa, por meio dos quais os profissionais psicólogos dão início ao atendimento.

UEA

A Comissão de Saúde Mental da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) disponibilizou o acolhimento psicológico durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O atendimento é gratuito e é destinado para profissionais da saúde, acadêmicos e a população em geral.

Ele será feito por escala e realizado por chamada telefônica ou vídeochamada, com duração média de 30 minutos. Caso uma linha esteja ocupada, o paciente deve aguardar o encerramento do atendimento em curso ou ligar para o profissional disponibilizado na escala.

| Foto: Divulgação/UEA

UFAM

Os interessados em receber atendimento psicológico online podem entrar em contato direto com 15 psicólogos, das 9h às 12h e das 14h às 19h, de segunda a sexta-feira, por meio de e-mail ou WhatsApp. A ação é uma iniciativa da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas e atende regulamentações dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia.

A procura é espontânea e o atendimento funciona, em ritmo de plantão, a partir da busca dos interessados durante os horários disponíveis. Cada sessão tem duração de até 50 minutos, com flexibilidade no atendimento, e respeita as demandas de cada sujeito. Não é necessário agendamento prévio.

| Foto: Divulgação/UFAM

UniNorte

A UniNorte oferece atendimento psicológico online para a população manauara. O acolhimento é totalmente gratuito e, segundo o coordenador do curso de Psicologia da UniNorte, Paulo Telles, tem o objetivo de amenizar o sofrimento psíquico que o isolamento social pode trazer às pessoas.

Para solicitar o serviço, é necessário se cadastrar por meio deste formulário online . Os atendimentos ocorrem de segunda-feira a sábado, por videoconferência no aplicativo Hangouts, nos horários de 9 às 12h, 14 às 17h e 18 às 21h. Psicólogos do Centro Universitário serão os responsáveis pelo acolhimento, que será individual.

Impact Hub

O “Acolhimento HUB” - um grupo formado voluntariamente por membros psicólogos e profissionais da área da saúde mental - oferece apoio psicológico a quem desejar, inclusive para empreendedores que estão passando por desafios em seus negócios em meio à crise produzida pelo COVID-19.

O atendimento é realizado por 17 profissionais que se dispuseram de forma voluntária a conversar. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 98805-2040, ou pelas redes sociais da Impact Hub Manaus.