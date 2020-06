Saúde: 5 mitos sobre emagrecimento que você precisa saber

Quando se trata de emagrecimento, não existe milagre: é preciso suar a camisa e controlar a alimentação. Nem sempre é fácil fazer essa combinação. Ainda mais durante o isolamento social, quando muitos se viram sem a possibilidade de sair para se exercitar e a ansiedade com uma perspectiva de fim da quarentena aumentou a fome e a ingestão de calorias.

Para aqueles que ganharam uns quilinhos extras, fica uma dica importante: é fundamental lembrar que a questão do peso vai muito além da estética. Os quilos extras também podem comprometer o bem-estar físico. Assim, ficar de bem com o espelho é fundamental para a autoestima e saúde emocional e física.

Quem está acima do peso corre mais riscos de desenvolver doenças metabólicas que colocam a vida em perigo, como os problemas cardíacos, a diabetes, a obesidade, entre outras. A fim de ajudar na perda de calorias, listamos cinco mitos sobre o tema.

Só dá para se exercitar em academia ou espaços abertos

Mito. É possível fazer exercícios dentro de casa e com a ajuda da Internet. No YouTube, dá para encontrar aulas variadas de exercício funcional e ioga, que demandam pouco espaço. Há aplicativos de periodização de treino e até personal trainers que prescrevem exercícios por meio de plataformas como Skype, WhatsApp e Messenger.

Outra forma bastante eficiente de perder peso é a faxina. Uma limpeza pesada, daquela que elimina as sujeiras escondidas nos cantinhos mais difíceis, também ajuda a queimar muitas calorias e pode ser uma forma diferente de se exercitar.

Tem que passar fome para emagrecer

Mito. É justamente o contrário: quem passa muito tempo em jejum acaba engordando. Nosso corpo é inteligente e tem uma memória celular evolutiva que faz com que, ao primeiro sinal de fome prolongada, passe a poupar energia por medo de estar em privação de calorias. Dessa forma, qualquer alimento ingerido, a seguir, passa a ser estocado para esses momentos “emergenciais”.

É normal engordar com a idade

Verdade. Com a passagem dos anos, nosso metabolismo torna-se mais devagar do que quando tínhamos 20 e poucos anos. Isso significa que ganhar uns quilinhos a mais pode ser muito mais fácil que eliminá-los. No entanto, não quer dizer que seja uma regra: quem se alimenta corretamente e gasta mais calorias do que ingere, obviamente, acaba mantendo a harmonia com a balança em dia.

Fome é diferente da vontade de comer

Verdade. Costumamos ser muito indulgente conosco e nos rendemos às vontades sob a perspectiva do “tive um dia difícil, eu mereço”. Contudo, é aí que acabamos ganhando quilos extras que comprometem o visual, a silhueta e a saúde.

Antes de comer só mais um bombom é fundamental pensar no porquê de estar ingerindo a guloseima. É fome mesmo? Ou fome emocional? Para diferenciar, basta pensar no seguinte:

Fome de verdade: é aquela que dói o estômago e ocorre pela necessidade de ingerir nutrientes. Na fome, come-se o que tem, sem dar preferência por algo específico.

Fome emocional: é a vontade de comer, que pode acontecer por ansiedade ou outro fundo emocional. Na maioria das vezes, a pessoa quer algo específico e calórico batata frita, hambúrguer, chocolate, sorvete, etc.

Só exercício aeróbico emagrece

Mito. Apesar de ser mais fácil queimar gordura por meio dos exercícios aeróbicos, como corrida, ginástica, natação e outros, os de hipertrofia, como a musculação, também promovem o emagrecimento.

As atividades que têm por objetivo desenvolver a musculatura são importantes porque quanto maior for a massa muscular (ou massa magra), mais calorias ela vai precisar queimar para se manter, mesmo sem se exercitar daí o emagrecimento.

*Com informações da assessoria