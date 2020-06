Fisioterapia em evidência no enfrentamento da Covid-19 no AM

O fisioterapeuta é responsável, no tratamento de casos graves da Covid-19, pelo monitoramento e operação dos respiradores | Foto: Divulgação

Manaus- A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas transformou drasticamente a organização de instituições de saúde pública e privada. A necessidade de assistência à saúde a um número cada vez maior de pacientes forçou os hospitais a aumentarem o volume de leitos, especialmente os de terapia intensiva, para atender as formas mais graves da doença.



Em meio a tantas discussões sobre métodos de tratamento para a atual crise de saúde que vivemos, em que não se conhece exatamente a “doença” e as formas que o agente agressor ataca a fisiologia do organismo, devemos nos dar conta de que os profissionais da “linha de frente” são os atores principais nesse combate e, por isso, vêm sendo chamados heróis. A eles a sociedade vem se mostrando agradecida, reconhecendo dia após dia seu valor.

Dentre médicos e enfermeiros que enfrentam as situações de emergência em saúde dentro dos hospitais, outros profissionais que antes eram pouco reconhecidos nessas instituições vêm ganhando destaque.

Fisioterapeutas

É o caso, por exemplo, dos fisioterapeutas que têm habilitação em fisioterapia respiratória e cuidados intensivos, em tratamentos de patologias que acometem os pulmões e em situações de internamentos em UTIs.

Os fisioterapeutas são verdadeiros “pilotos” na direção de suportes ventilatórios que mantêm a vida, como os ventiladores mecânicos, indispensáveis máquinas a serem utilizadas neste momento de combate aos sintomas e afecções que a Covid-19 instala no organismo de pacientes por todo o mundo, especialmente em populações de risco e com condições crônicas de saúde.

A fisioterapeuta Renata Guimarães relata que a situação é muito difícil, porém, gratificante em poder ajudar a salvar vidas. “O cenário atual é de difícil enfrentamento por questões como a falta de EPI’s para os profissionais, por ver muitos profissionais e colegas de trabalho adoecendo e sendo afastados do trabalho e, muitas vezes, da família. Mas o lado gratificante é poder contribuir positivamente para o enfrentamento do Coronavírus e de forma ativa ver a profissão sendo mais valorizada, já que a população passa a conhecer mais nossa importância e atuação”, afirmou.



Consequências da Covd-19

Os fisioterapeutas são verdadeiros “pilotos” na direção de suportes ventilatórios que mantêm a vida, como os ventiladores mecânicos | Foto: Divulgação

A pneumonia intersticial viral, marca registrada da Covid-19, resulta em insuficiência respiratória hipoxêmica grave, o que significa dizer que os pacientes encontram grandes dificuldades para oxigenar o corpo e seus vários sistemas, necessitando de ajuda temporária desses equipamentos até que o próprio organismo consiga debelar o invasor viral.

Embora a Covid-19 tenha trazido vários desafios “novos” ao sistema geral de saúde, o fisioterapeuta intensivista, especialidade estabelecida em todo o mundo, já possuía habilidades e competências para atuar frente a casos de vida e morte em unidades de terapia intensiva e também frente às afecções que cursam e evoluem nos pacientes graves.

Recuperação

Outras atuações profissionais do atendimento multiprofissional nesses internamentos são no sentido de minimizar as consequências da hospitalização e do tempo de internação, facilitando a recuperação desses pacientes.

O suporte ventilatório na Covid-19 inclui várias abordagens e inicia com a assistência à intubação orotraqueal, onde um tubo é instalado pelas vias aéreas para chegar aos pulmões e permitir que os ventiladores mecânicos controlem a respiração a partir de então.

O suporte e gerenciamento dessas máquinas é feito exclusivamente pelos fisioterapeutas nas UTIs, assim como a remoção das secreções, alterações de decúbito para melhorar trocas gasosas e desmame da ventilação quando o paciente tem seu quadro resolvido.

Destaque Nacional

Em alguns hospitais do Brasil, fisioterapeutas respiratórios e intensivistas têm recebido destaque nacional com criações de protocolos, métodos e instrumentos para melhorar ainda mais as soluções em meio ao cenário de tratamento da doença.

Dentre protocolos de manejo e de ventilação mecânica compartilhados, surgem métodos inovadores de utilização das VNIs (ventilação não invasiva), objetivando diminuir a proporção de intubação dos pacientes e obter êxito durante o internamento.

Segundo a fisioterapeuta Rayane Silva, a fisioterapia é muito importante, pois existe todo um critério de avaliação para posterior execução das técnicas escolhidas, porque se respeitam as características e limitações individuais de cada paciente

"No contexto atual, vale lembrar que a Covid-19 leva, essencialmente, a um comprometimento respiratório, com diferentes níveis de complexidade, necessitando, na sua apresentação mais grave, do uso de respiradores artificiais. E, embora não seja nosso domínio específico, mas sim uma parte do processo, na maioria das UTIs brasileiras quem faz a programação e os devidos ajustes deste aparelho é o fisioterapeuta intensivista," disse Rayane.

Indiscutivelmente hoje há muito mais preocupação com a fase crítica da doença. Entretanto, o isolamento, que é uma condição necessária e eficaz para reduzir a propagação da COVID-19, representa uma limitação grave ao movimento dos pacientes, o que aumenta a possibilidade de deterioração musculoesquelética. Não se deve esquecer de que o desuso da musculatura, associado aos efeitos colaterais dos medicamentos utilizados para o tratamento desse vírus, podem trazer consequências desastrosas aos sobreviventes, impedindo-os de realizar tanto atividades básicas quanto instrumentais de vida quando deixam o hospital. Daí a extrema necessidade da continuidade dessa reabilitação fisioterapêutica após a alta da unidade hospitalar.

O tempo de permanência do paciente na UTI depende diretamente da qualidade do serviço do especialista em fisioterapia | Foto: Divulgação

"Não é errôneo mencionar que a fisioterapia faz diferença no enfrentamento desta pandemia. Para isso, requer expertise, conhecimento técnico-científico e muito treinamento para se proteger e tratar adequadamente todas a fases dessa doença tão temida, que chegou atrelada a tantos desafios para nossa sociedade," completou Rayane.



Inclusive, é de suma importância de que esse profissional, que está na linha de frente, seja um especialista na área para conduzir o tratamento da forma mais assertiva possível. Não é exagero mencionar que uma ventilação mecânica mal conduzida, como qualquer outro tratamento, pode trazer graves prejuízos, inclusive levando à morte do paciente, por exemplo.

Nesse sentido, destaca-se aqui o valor profissional do fisioterapeuta no contexto de saúde atual e reforça-se a necessidade de atualização profissional constante, assim como necessidade da pesquisa científica dentro desse cenário a fim de continuarmos em constante desenvolvimento e evolução, o investimento em pesquisa e infraestrutura são cruciais para o salvamento de muitas vidas.