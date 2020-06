Trabalho exposto ao coronavírus dá direito a adicional? Veja discussão

Manaus - Um novo mundo surgiu durante a pandemia da Covid-19. A doença é transmitida semelhante a uma gripe, mas com capacidade de se espalhar muito maior, já que ninguém no mundo possuía anticorpos para ela. É nessa nova realidade que vivem muitos trabalhadores, que, de repente, viram sua profissão se tornar 'de risco' para o coronavírus. São eles os motoristas de aplicativo, de ônibus, os cobradores e, claro, profissionais de saúde. Afinal, exercer alguma dessas funções e precisar se expor à doença dá direito a um adicional de insalubridade?

A discussão ainda é nova, assim como tudo sobre a Covid-19. No entanto, já há alguns entendimentos da Justiça do Trabalho e até mesmo projetos de lei que correm na Câmara e Senado Federal. Quem explica tudo é Denise Coêlho, advogada atuante em Manaus.

Primeiro ela divide dois tipos de adicionais que são direito de trabalhadores, no geral. O primeiro deles é o chamado 'adicional de periculosidade' e é pago a pessoas que precisam expor a vida em suas funções laborativas. Um exemplo são pintores que precisam ficar 'pendurados' em grandes alturas na construção civil.

O segundo adicional é o mencionado de 'insalubridade' e é pago a todas as pessoas que são expostas a ruídos, compostos químicos e quaisquer outros agentes nocivos à saúde. Caso a pessoa tenha direito, ela recebe 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, a depender do nível de exposição.

Denise Coêlho é advogada e atua no Direito do Trabalho | Foto: Divulgação

"Importa destacar que a saúde no ambiente de trabalho é prerrogativa disposta na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em seu artigo 192 e ainda encontra amparo na Constituição Federal, em seu artigo 200, inciso VIII, quando destina ao Sistema Único de Saúde (SUS) a função de colaborar na proteção do meio ambiente laboral", afirma a advogada.

Contudo, segundo ela, o próprio artigo 192 da Constituição diz que o Ministério do Trabalho definirá quais os limites de tolerância das condições de trabalho. Denise lembra que a Covid-19 é muito contagiosa, de modo que, para se contaminar, basta uma simples exposição a gotículas de saliva, na superfície da pele, de roupas ou de objetos.

Motoristas estão entre trabalhadores expostos ao novo coronavírus | Foto: Carl Recine/Reuters

Essa facilidade de se contaminar em qualquer lugar pode se tornar um problema do ponto de vista do adicional de insalubridade, porque dificulta o trabalho da perícia da Justiça do Trabalho em descobrir se o empregador contraiu o vírus enquanto atuava na profissão ou se quando estava em uma atividade externa, que nada tinha a ver com o trabalho. Mas a advogada ressalta a importância de se analisar caso a caso.

"Obviamente, que situações excepcionais merecem a adoção de medidas diferenciadas como é a questão da pandemia do novo coronavírus, que afetou às relações de trabalho. Lembrando, porém que cada caso deverá ser individualmente avaliado, sempre buscando contribuir para que essa fase, já tão delicada transcorra sem maiores traumas", afirma a especialista.

Decisões da Justiça

Embora ainda haja essas dificuldades na interpretação das leis, principalmente porque o funcionário pode estar exposto à Covid-19 em diversos locais, não apenas no trabalho, já existem algumas decisões favoráveis ao pagamento de insalubridade. Um exemplo aconteceu no Rio Grande do Norte, em abril deste ano.

Profissionais da saúde estão no centro da discussão sobre o adicional | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Por meio de um acordo, a Justiça do Trabalho daquele Estado garantiu o pagamento de um adicional de 40% do salário mínimo a todos os profissionais da saúde que trabalhem na linha de frente no combate à doença. A medida abarca servidores de hospitais e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de agentes da Vigilância Sanitária e do Serviço de Verificação de Óbito (SVO), dentre outros. O pagamento é garantido até o fim do Estado de Calamidade Pública pela Covid-19.

A decisão do Rio Grande do Norte é exceção na Justiça do Trabalho da maioria dos estados. Ainda não há, pelo menos de grande repercussão, jurisprudências - interpretações da lei - que sejam favoráveis ao pagamento de insalubridade para trabalhadores que se expõem ao vírus.

Projetos de lei

Na contrapartida do Judiciário, o poder Legislativo já apresenta alguns projetos de lei que versam sobre o pagamento de um adicional no salário dos trabalhadores que atuam na linha de frente contra a Covid-19.

Um deles é o Projeto de Lei nº 830/20, que corre na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O texto propõe uma alteração na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para permitir que profissionais de serviços essenciais no combate a epidemias ganhem um adicional de insalubridade de 40% do salário mínimo. O texto não é exclusivo para a Covid-19, e já prevê que haja esse pagamento para epidemias futuras. O autor do projeto é o deputado federal Heitor Freire (PSL-CE), e o texto aguarda despacho presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Projetos de lei buscam garantir adicional aos profissionais de saúde | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Já no Senado Federal, também em Brasília, corre atualmente o Projeto de Lei nº 1.802/2020, de autoria do Senador Romário (Podemos-RJ). O texto dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade de 40% do salário mínimo aos profissionais da saúde do setor privado que atuem com pacientes diagnosticados com a Covid-19. A última posição do processo é datada de 13 de abril, quando ele estava na Secretaria de Atas e Diários, em aguardo para tramitação.

Por último, a senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) apresentou o INS 30/2020, uma indicação legislativa para que profissionais da saúde, do setor público e privado recebam um adicional de insalubridade de 60% do salário mínimo. Além disso, o texto diz que se o trabalhador não receber equipamentos de proteção individual, pode se negar a prestar seus serviços, sem prejuízo de salário. A última posição do iNS é datada de 30 de abril, quando estava na Secretaria de Expediente.

Leia mais:

Saiba como arrumar emprego apesar da crise do coronavírus

Grupos médicos analisam 'cápsulas' que prometem proteger profissionais

Saúde mental dos profissionais em tempos de coronavírus está ameaçada