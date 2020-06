Conheça 5 cascas que podem ser reutilizadas na alimentação

Muitas cascas podem ser reaproveitadas em receitas, garantindo ainda mais nutrientes na alimentação. Elas podem ajudar a criar refeições deliciosas e super nutritivas. Confira:



Casca do ovo para fazer farinha

Casca de ovo pode ser aproveitada como farinha | Foto: Reprodução

Na hora de preparar o ovo, a casca é uma das primeiras partes a ser descartada - afinal, não serve para nada, certo? Errado! Ela pode ser reaproveitada para ser o ingrediente principal de uma versão inusitada de farinha, que se destaca por ser rica em cálcio!

Para preparar esse ingrediente, que pode ser usado no preparo da massa de bolos e pães, é bem simples: primeiro, é preciso lavar bem a casca e tirar a membrana - uma espécie de película - que fica na parte de dentro do ingrediente. Feito isso, é só levar para o forno por, aproximadamente, 1 hora. Por fim, triture tudo no liquidificador, peneire e pronto!

Casca de alho serve para fazer um chá com propriedades medicinais

O alho também pode ter sua casca reaproveitada no preparo de um chá com funções medicinais. Isso porque ela é rica em antioxidantes - como o zinco e selênio - que ajudam a diminuir os riscos de doenças cardíacas e até a combater a diabetes. Isso sem falar em suas propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e antifúngicas.

Não tem mistérios para preparar o chá: basta amassar o alho em uma xícara ou copo, com casca tudo, e depois acrescentar água bem quente e um pouco de mel para adoçar a bebida. Feito isso, é só usar algum pano ou recipiente extra para colocar em cima da xícara ou copo para abafar a área por alguns minutos e pronto!

Casca da cebola para chás, sopas e massa de pães

Assim como ocorre com o alho, as cascas da cebola também podem ser usadas para fazer um poderoso chá! Dentre os benefícios da bebida está a presença de antioxidantes, propriedades anti-inflamatórias e até alívio de cólicas menstruais.

E as utilidades da casca da cebola não param por aí: ela também pode aparecer entre os ingredientes da sopa para dar mais sabor ao prato e ser usada para substituir até 5% da farinha utilizada no preparo da massa de pães para que eles ganhem um aroma e um sabor extra.

Casca do limão e da laranja rendem deliciosas raspadinhas

Casca de limão é aromática e possui propriedades nutricionais | Foto: Divulgação

Você sabia que a casca do limão e da laranja serve para fazer raspadinhas? Por isso, em vez de jogá-las fora sempre que for comer uma das frutas, passe a guardar tudo em um recipiente para fazer essa receita deliciosa - e rica em antioxidantes! - que cai muito bem para os dias de calor.

Preparar a raspadinha é muito fácil: basta ralar as cascas em um ralador, passar tudo para um recipiente fechado e, por fim, colocar no freezer para que congelem.

Casca de abóbora pode aparecer em saladas e até no arroz

Abóbora é um alimento com muitas propriedades nutricionais | Foto: Reprodução

Outra casca inusitada que pode ser aproveitada para receitas é a da abóbora. Por ser rica em fibras, vitamina C e ter antioxidantes, dentre suas vantagens está o fortalecimento dos ossos e dentes, aumento da imunidade e, ainda, combate ao câncer e a problemas ligados ao sistema cardiovascular. Seu uso na cozinha é versátil: ela pode ser utilizada tanto em saladas quanto como um ingrediente extra no arroz.

