Ai que dor nas costas. O que pode ser?

As principais causas de dor nas costas incluem problemas de coluna, inflamação do nervo ciático ou pedra nos rins, e para diferenciar a causa deve-se observar a característica da dor e a região das costas que é afetada.



Na maior parte das vezes a dor nas costas é de origem muscular e surge devido ao cansaço, levantamento de pesos ou má postura, e pode ser solucionada com medidas simples como compressas quentes e alongamentos.

No entanto, se a dor surgir de repente,se for muito forte ou se houver outros sintomas associados como febre ou dificuldade para se movimentar, é aconselhado ir ao médico para que ele peça exames e indique o tratamento necessário.

O que pode ser a dor nas costas

1. Lesão muscular

Quando se tem dor nas costas no lado direito ou esquerdo normalmente é indicativo de lesão muscular, que pode acontecer após atividade física ou como consequência da atividade profissional, como é o caso dos jardineiros ou dentistas, por exemplo. Esse tipo de dor é normalmente em forma de peso e pode ser bastante desconfortável.

Como aliviar:

Para aliviar a dor nas costas devido à lesão muscular, pode-se colocar uma compressa morna na região durante 15 minutos, 2 vezes ao dia por pelo menos 3 a 4 dias e aplicar uma pomada anti-inflamatória, como Cataflam ou Traumeel, por exemplo. Além disso, durante esse período, é importante evitar fazer muitos esforços para que os sintomas da lesão possam aliviar mais rapidamente.

2. Doenças respiratórias

As doenças respiratórias também podem causar dor nas costas, principalmente ao respirar, já que no processo respiratório há mobilização de todos os músculos do abdômen e das costas.

Como aliviar:

É recomendado que seja procurado um pneumologista ou clínico geral para que se possa tratar a doença respiratória, principalmente quando há sintomas como falta de ar, tosse, catarro ou febre. No entanto, também pode ser indicado colocar uma compressa morna na região em que é sentida a dor para aliviar os sintomas.

3. Pedra nos rins

A presença de pedra nos rins, situação também conhecida como cálculo renal, também pode causar dor nas costas. A dor devido à presença das pedras é conhecida como cólica renal e é caracterizada por ser uma dor muito forte no fundo das costas que impede a pessoa de caminhar ou se mexer. Conheça outros sintomas de pedra nos rins.

Como aliviar:

Nesses casos, é importante ir à emergência para que sejam feitos exames para identificar a pedra e o seu tamanho e, assim, iniciar o tratamento adequado, que pode ser com o uso de medicamentos que promovem a quebra e favorecem a eliminação das pedras, além de anti-inflamatórios para alívio dos sintomas, ou realização de um pequeno procedimento cirúrgico para remoção do cálculo.

4. Dor ciática

A dor ciática é caracterizada por dor no fundo das costas que irradia para as pernas e é causada pela compressão do nervo ciático, que está localizado na região final da coluna ou nas nádegas, provocando dor em forma de pontada com sensação de formigamento ou dificuldade para ficar sentado ou andar.

Como aliviar:

O que é recomendado fazer nesses casos é procurar um ortopedista para que ele possa solicitar exames, como ressonância, e indicar o melhor tratamento, que podem ser feitos com medicamentos e fisioterapia.

5. Infarto

Um dos sinais indicativos de infarto é a dor nas costas com aperto no peito e que piora com esforços, além de poder haver sensação de mal estar ou enjoo, principalmente se a pessoa estiver acima do peso e possui pressão ou colesterol alto.

O que fazer:

Em caso de sinais e sintomas indicativos de infarto, é recomendado chamar ajuda médica o mais rápido possível através do número 192 para que possam ser prestados os primeiros socorros e sejam evitadas as consequências.

6. Hérnia de disco

A hérnia de disco pode levar ao aparecimento de dor no meio das costas que piora ao levantar ou ao ficar muito tempo na mesma posição, sendo mais comum em pessoas com mais de 45 anos de idade. Essa dor também pode irradiar para o lado, costelas ou para baixo, afetando os glúteos ou as pernas.

O que fazer:

Pode-se colocar uma compressa morna nas costas e evitar ficar muito tempo na mesma posição. Além disso também é recomendado ir ao ortopedista para que seja solicitada a realização de um raio-X ou Ressonância para que seja indicado o melhor o tratamento, o que pode incluir fisioterapia.

7. Contratura muscular

A contratura muscular pode acontecer devido ao cansaço, excesso de atividade física, preocupação ou postura errada ao sentar, por exemplo, podendo resultar em dor na parte de cima das costas e, em alguns casos, também pode haver torcicolo.

O que fazer:

Exercícios de alongamento são de grande ajuda para esticar os músculos e se sentir mais relaxado. Ficar numa posição confortável e rodar a cabeça lentamente para todos os lados, pode ajudar a descontrair os músculos da parte superior.

8. Gravidez

É comum também que exista dor nas costas na gravidez, principalmente nos últimos meses de gestação devido a sobrecarga da coluna.

O que fazer:

Para aliviar as dores nas costas durante a gravidez, é recomendada que sejam feitas massagens, alongamentos e, em alguns casos, fisioterapia

Quando ir ao médico

É aconselhado procurar um clínico geral quando a dor nas costas é muito forte, surge de forma repentina ou é acompanhada de outros sintomas, como enjoos ou falta de ar. Dessa forma, o médico pode solicitar exames para que seja identificada a causa e, assim, possa ser iniciado o tratamento mais adequado, que pode incluir o uso de analgésicos, como o Paracetamol, anti-inflamatórios, como o Ibuprofeno, ou cirurgia para tratar problemas na coluna, como hérnia de disco, por exemplo.

Durante a consulta é importante dizer ao médico as característica da sua dor, dizendo quando ela surgiu, se dói o tempo todo ou só quando faz determinado movimento, e também o que você já fez para tentar aliviar a dor. Pode ser útil informar ao médico se é sedentário e qual é o seu trabalho. Ao saber estes detalhes o médico pode fazer o diagnóstico mais rápido e indicar o melhor tratamento.

Como aliviar a dor nas costas

O que se pode fazer para aliviar a dor nas costas em casa, antes da consulta com o médico, inclui:

Repousar: deitar no chão ou em um colchão duro por meia hora, todos os dias;

Compressas mornas: colocar uma compressa morna com 3 gotas de óleo essencial de alecrim exatamente sobre o local da dor, durante 15 minutos por dia;

Receber uma massagem: com óleo de amêndoas morno, mas sem forçar muito;

Homeopatia: ingestão de remédios homeopáticos, como Homeoflan ou Arnica Prépós, da Almeida Prado, receitados pelo médico para tratar inflamações nas costas;

Exercícios de Pilates: ajudam a fortalecer os músculos das costas e abdominais, combatendo a causa da dor;

Além disso, é importante seguir alguns conselhos, como adotar a boa postura no dia a dia para proteger a coluna e praticar exercício físico regularmente, como a musculação, por exemplo, que é um bom exercício para melhorar a postura, diminuindo a dor.

