Água de alho em jejum emagrece? Ela faz mais do que isso

A ciência cada vez mais tem estudado as propriedades curativas do alho. O alimento é um antioxidante capaz de contribuir para a destruição de radicais livres, responsáveis pela deterioração do organismo e causador de inúmeras doenças, entre elas, o câncer.



Além disso, o alho reduz a pressão arterial, combate infecções, protege o coração, fluidifica o sangue, reduz processos inflamatórios, combate fungos e vermes. A medicina popular de todo o mundo usa o alho para fazer um chá curativo para gripes e resfriados, por exemplo.

A água de alho é outra forma de aproveitar os benefícios da planta, pois ajuda a controlar a pressão arterial.

Como fazer a água de alho

É muito fácil prepará-la: coloque um dente de alho, cortado ou picado, em um copo de água à noite. No dia seguinte, tome esse copo de água em jejum.

Há várias pesquisas que dizem que as propriedades do alho se perdem com o seu cozimento, por isso, para aproveitar os seus benefícios, o alho deve ser consumido cru.

São vários os benefícios de se tomar a água de alho em jejum:

Ajuda a perder peso

Fortalecer os cabelos e as unhas

Poderoso desintoxicante que expulsas toxina do organismo

Facilita a eliminação de parasitas intestinais

Melhora a imunidade do organismo

Combate doenças graves, bem como o câncer, a diabetes e a depressão

Alimento rico em antioxidantes e nutrientes

Evita infecções perigosas

Ajuda no controle da pressão arterial

Eficiência para a circulação do sangue

Melhora a capacidade cardíaca

Auxilia o bom funcionamento do fígado e da vesícula

