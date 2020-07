Como higienizar o piso e os sapatos em meio à pandemia

A recomendação é que você não vá para a rua usando os calçados que usa em casa | Foto: Divulgação

A prática de higienizar as compras e os sapatos, ao voltar da rua, não era algo tão comum no Brasil. Entretanto, após o início da pandemia do coronavírus, preocupações como essa viraram prioridade e foram adotadas rapidamente, uma vez que ninguém quer pisar em casa e correr o risco de trazer o vírus para dentro.

A recomendação dos especialistas da área de saúde é que as pessoas fiquem em casa, o que diminui bastante a possibilidade do vírus circular ainda mais. Entretanto, existem situações em que é necessário ir para rua, como trabalhar, fazer compras ou pagar contas.

Nesses cenários, é indispensável que as pessoas se conscientizem e adotem as medidas recomendadas para diminuir as chances de transmissão do vírus. A principal delas é o uso de máscara, mas também recomenda-se usar camisas de manga longa, evitar brincos ou anéis e prender o cabelo comprido.

Higienização dos sapatos

Por mais curta que seja sua saída de casa, mesmo que tenha sido para ir à padaria ou à lotérica da esquina, é sempre necessário tomar esses cuidados. Isso inclui a higienização das suas mãos e dos seus sapatos no momento que você chega em casa.

A recomendação é que você não vá para a rua usando os calçados que usa em casa, como os chinelos. Antes de sair, deixe-os próximo à porta de entrada da sua residência ou mesmo na garagem, para que você possa retirá-los antes mesmo de entrar na sua sala.

Dessa forma, você evita que a sujeira da rua que terá contato com a sola dos sapatos, incluindo o coronavírus e outras potenciais ameaças a sua saúde, adentre sua casa. Retirar os sapatos logo que você chega ao seu lar impede que esse risco se transfira para o piso e o interior de sua residência.

Lembre-se de lavar as suas mãos e passar álcool em gel antes de retirar a sua máscara e começar o processo de higienização dos sapatos. Para limpá-los, você pode lavá-los, usando uma bucha que tenha água e sabão, ou passar um pano umedecido com álcool em gel, tanto na superfície do calçado, quanto na sola.

Outra estratégia que pode ser utilizada é deixar um pano de chão umedecido ao lado da porta de entrada ou na garagem da sua casa, para higienizar as solas. Você pode misturar 25 ml (meio copo de café) de água sanitária em 1 L de água filtrada e umedecer o pano nesta solução.

Para secar os sapatos, ao contrário do que normalmente muita gente faz, o mais indicado é que não os deixe no Sol. Isso pode fazer com que o couro rache e estrague a superfície do calçado. O mais recomendado é que ele fique na sombra, mas em um local arejado, que permite que ele seque bem.

Limpeza dos pisos

Mesmo adotando as precauções para higienizar os sapatos, também é necessário ter atenção para limpar o piso da casa e garantir que o vírus não se “esconda” nele. Segundo os especialistas, a limpeza dos pisos pode seguir o que normalmente é feito dentro dos lares brasileiros.

A higienização pode ser efetuada com o uso de desinfetante ou uma solução de vinagre com água. Para limpar superfícies, pode-se utilizar álcool 70%, uma vez que o vírus não resiste a mais de um minuto em contato com este produto.

Ao limpar os pisos da casa, lembre-se de levar em conta as peculiaridades de cada tipo. Se um modelo requer cuidados especiais durante a limpeza, isso deve continuar sendo aplicado, junto às novas medidas.

