Amazonas espera completar 100% dos municípios com respiradores

Medida beneficia 860 mil moradores do interior | Foto: Geizyara Brandão/ Susam

Manaus - Até o final da próxima semana, 100% dos municípios polos e subpolos das regionais de saúde vão estar com respiradores instalados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam). A medida beneficia mais de 860 mil amazonenses, que residem nas 16 cidades do interior do Estado.

Na sexta-feira (3), a Susam recebeu mais 18 respiradores do Ministério da Saúde para completar todos os municípios com suporte avançado de vida. Neste sábado (4), a secretaria entrega dois respiradores e dois monitores multiparamétricos para o município subpolo Coari (a 363 quilômetros da capital) e até a quarta-feira (8), mais dois respiradores e monitores para Guajará (a 1.475 quilômetros).

Ao todo, 16 municípios irão receber respiradores | Foto: Geizyara Brandão/ Susam

Também vão receber, ao longo da semana, um respirador cada os municípios de Apuí, Canutama, Envira, Itamarati, Japurá, Juruá, Manicoré, Maraã, Pauini, Tapauá e Comunidade de Santo Antônio do Matupi. O município de Humaitá, no início de junho, havia recebido três respiradores e por conta do aumento do número de casos de Covid-19, receberá mais três aparelhos.

“É importante dizer que nós não estamos apenas entregando os equipamentos. Nós estamos entregando, instalando e treinando as equipes, levando mais qualidade e saúde para a população. No momento Covid, esses equipamentos são importantes para ajudarem na assistência aos pacientes e após a Covid, serão um legado para os municípios”, afirmou o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo.

O interior do Amazonas conta com 216 aparelhos | Foto: Geizyara Brandão/ Susam

O interior conta com 216 respiradores, entre aquisições do Estado, do Ministério da Saúde (MS), dos municípios e doações, um aumento de mais de 230% depois da pandemia. Os equipamentos permitem a montagem de leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), que fazem parte do plano de apoio do Governo do Amazonas aos municípios no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

*Com informações da assessoria.