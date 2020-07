Água em jejum é bom para a saúde? Emagrece? Saiba tudo

Tomar água em jejum é a primeira e boa iniciativa para alcançar a hidratação diária | Foto: Divulgação

Beber água em jejum é benéfico para o organismo? Há uma crença geral de que sim, e há quem diga até que ajuda a emagrecer e a prevenir doenças. Médicos explicam quais são os impactos de começar o dia bebendo água, aromatizada ou não, em jejum.

A prática é considerada uma primeira e boa iniciativa para alcançar a hidratação diária, fundamental para o bom funcionamento do organismo, incluindo o trato gastrointestinal.

Afinal, você já deve ter ouvido a recomendação de que se deve beber pelo menos dois litros de água diariamente ou leu que, na verdade, essa medida é individualizada, de 40 ml de água por quilo de peso.

Se faz atividades físicas regularmente, sabe até que essa recomendação pode ser ainda maior nos dias em que pratica o seu exercício. Beber água em jejum é um primeiro passo para atingir essa meta, e é especialmente benéfico para quem se exercita logo pela manhã.

Porém, o hábito não está diretamente associado a emagrecimento e prevenção de doenças, segundo os médicos.

Membro da Comissão Temporária para Estudo de Endocrinologia e Exercício (CTEE) da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), o endocrinologista Ricardo Oliveira afirma que esse é um hábito muito saudável e recomendado. Ao beber água ainda em jejum, logo que acorda, o indivíduo demonstra uma preocupação com a sua hidratação e dá um primeiro passo para atingir a sua cota hídrica diária.

"A água proporciona inúmeros benefícios, uma vez que a maior parte do nosso corpo é composta por água. Manter as células hidratadas é fundamental. Obviamente, quem bebe água em jejum mantém-se hidratado. Mas não existem evidências científicas, até esse momento, que demonstrem que o fato de tomá-la em jejum no horário em que acorda terá algum benefício adicional, que melhora alguma doença ou ajuda a emagrecer. Mas não há dúvidas de que esse é um hábito saudável e de que a pessoa terá mais chance de bater sua cota hídrica diária", analisa o endocrinologista, acrescentando que ao adicionar ingredientes como limão é até possível acréscimo de vitamina C, mas para ser ter grandes resultados nesse sentido é preciso atentar para a alimentação, e não apenas para a primeira água do dia.

Segundo a médica do esporte Karina Hatano, pós-graduada em Nutrologia, começar o dia bebendo água em jejum pode ajudar o corpo a acordar. Mestre em Medicina do Exercício e do Esporte pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ela afirma essa é uma forma mais natural de despertar e estimular o organismo. Um copo de 250 ml de água é uma quantidade suficiente para qualquer pessoa ter esse benefício, especialmente sobre o trato gastrointestinal.

Para quem se exercita de manhã

A recomendação de beber água em jejum ganha um caráter especial para um público específico: quem pratica atividades físicas pela manhã se beneficia muito desse cuidado. Para praticar atividades físicas, o indivíduo deve estar hidratado adequadamente. Como durante a noite perde-se um pouco dessa hidratação, é preciso começar o dia fazendo uma boa ingestão de líquidos.

Para quem é indicado

Qualquer pessoa que queira começar o dia com um hábito saudável e fazendo um primeiro movimento para alcançar a cota de hidratação diária;

Pessoas que praticam atividades físicas pela manhã. Afinal, precisam estar hidratados para realizarem exercícios.

Quanto consumir

Um copo de 250 ml de água pura, em jejum, é uma boa medida para começar o dia se hidratando. É possível acrescentar ingredientes para adicionar alguma vitamina C, por exemplo. Mas a pessoa que toma a água pura já terá o benefício principal do consumo de água em jejum: hidratação;

Ao longo do dia, o ideal é que se consuma 40 ml de água por quilo de peso. Aqueles 2 litros diários são uma recomendação geral que, na verdade, é ideal para quem pesa 40 kg. Um indivíduo de 70 kg, portanto, deve ingerir 2,8 litros. Faça o cálculo.

Benefícios da água em jejum

-Estímulo para ajudar o corpo a despertar;

- Incentivo ao consumo de água e alcance da cota diária de hidratação, essencial para o organismo realizar as suas funções. Vale comentar que a recomendação para consumo ao longo do dia varia entre 2 e três litros, dependendo de fatores como peso, idade, presença de doenças crônicas e rotina de atividades físicas do indivíduo;

- Contribuição para a hidratação e melhora do trato gastrointestinal.

Dicas

Atente para a temperatura da água. Em locais em que os dias são mais quentes, a água gelada pode ser mais interessante, pois contribui para a termorregulação;

Adicione ingredientes que contêm substâncias que possam enriquecer a água e incluir um sabor que agrade o seu paladar. É o caso do limão, rico em vitamina C e antioxidantes; ou do gengibre e da canela, que têm propriedades termogênicas. Essa dica é interessante para quem tem mais dificuldade de ingerir a quantidade de água recomendada ao longo do dia, seja porque se esquece ou porque não gosta tanto do sabor ou da falta dele. Assim, dá quebrar a monotonia do paladar e ajudar a introduzir esse hábito tão essencial para as funções vitais;

Não se preocupe em esperar para consumir algum alimento após beber água em jejum. Dá até para tomar o seu café da manhã logo em seguida, sem problema algum. O objetivo de começar o dia bebendo água em jejum é ajudar o organismo a despertar e já proporcionar alguma hidratação para o seu trato gastrointestinal. Isso além de iniciar o dia com um saldo positivo de água, claro. Comer logo depois não interferirá nesses efeitos;

Lembre-se de que essa é a primeira água do dia. Não se pode esquecer, portanto, de consumir a quantidade recomendada para você conforme as suas particularidades e rotina de exercícios físicos.

Dicas para quem faz exercícios pela manhã

Comece sempre o dia tomando um copo de água em jejum e fazendo a reposição hídrica antes, durante e após o treino conforme recomendado por seu médico ou nutricionista. Estar bem hidratado é condição básica para indivíduos que praticam atividades físicas evitarem perda de rendimento e até comprometimentos à recuperação muscular e à saúde;

Após consumir a água em jejum, não se esqueça de fazer alimentação como de costume antes dos seus exercícios. Algumas pessoas precisam tomar um café da manhã bem cedo, antes de praticar o seu esporte, enquanto outras optam por um lanche bem leve ou até malham em jejum. As orientações para alimentação são individualizadas. Para ter mais explicações, converse com o seu médico ou nutricionista.

Cuidados

Não há contraindicações para o consumo de água em jejum pela manhã. Beber um copo de 250 ml antes de comer algum alimento de manhã é indicado para qualquer pessoa. No entanto, é importante ter avaliação médica e nutricional se apresenta doenças e quadros clínicos que podem ser prejudicados pelo excesso ingestão hídrica, como cirrose e insuficiência cardíaca. Não que esse primeiro copo de água terá tantos impactos nessas condições, mas é importante evitar extrapolar a quantidade recomendada para não ter complicações;

É preciso ter atenção a ingredientes adicionados à água, se apresenta problemas de saúde. Indivíduos com gastrite, por exemplo, devem evitar o limão em jejum para não correrem o risco de prejudicar o estômago. Algumas pessoas adicionam bicarbonato à água com o intuito de estimular o intestino, o que não é comprovado cientificamente. O bicarbonato de sódio não causa prejuízos aos indivíduos em geral. No entanto, deve ser evitado por quem sofre com ácido úrico elevado, gota, diarreias e flatulência;

Deve-se atentar para a concentração da sua urina, inclusive à primeira do dia. Repare na cor e no volume. Em média, são eliminados de um a dois litros de urina diariamente. Se o aspecto é mais amarelado, e não clarinho, pode ser um sinal de que a hidratação está aquém do desejado. Nesses casos, vale dar uma atenção à ingestão de água logo que acordar e não se esquecer da ingestão ao longo do dia. Conte com a ajuda de aplicativos para se lembrar de beber líquidos diariamente. Para mais orientações, converse com o seu médico;

Jamais espere a sede chegar. Esse já é um sinal de desidratação. Começar o dia consumindo água em jejum pode ser benéfico até nesse sentido.

