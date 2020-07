Linha do tempo: o que já se sabe em seis meses da Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus - O planeta terra mudou para sempre no dia 8 de dezembro de 2019, quando um hospital de Wuhan, na China, recebeu os primeiros casos de uma pneumonia desconhecida. Até então, o que se sabia era que boa parte dos doentes tinha alguma relação com um mercado de animais exóticos naquela cidade. Desde que a nova doença se espalhou pelo mundo, iniciou-se uma corrida contra o vírus em busca de um remédio ou vacina comprovadamente eficaz e, também, pesquisas para descobrir sintomas e complicações. Em prazo recorde, a ciência encontrou boa parte dessas respostas, mas outras ainda seguem um total mistério. Saiba quais.

Para guiar o que já se sabe sobre a Covid-19 em seus seis primeiros meses, o EM TEMPO entrevistou Wuelton Monteiro, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). Ele desenvolveu, junto a uma equipe, estudos sobre o uso da cloroquina no tratamento de pacientes graves do coronavírus.

"Antes de falar sobre a cloroquina, precisamos lembrar o que é a doença. Hoje já sabemos razoavelmente bem o curso clínico da Covid-19. Trata-se de uma virose respiratória, que é transmitida de pessoa a pessoa muito facilmente. Tanto que em poucos meses a doença se propagou a partir da China para todo o mundo, levando aos danos que vemos hoje em todo o planeta", afirma o cientista.

Monteiro diz que ao invadir o corpo pelas vias respiratórias, o vírus atinge o pulmão onde leva a um processo inflamatório, que pode ser muito intenso em alguns pacientes. A insuficiência respiratória é sua principal forma de complicação e pode levar ao óbito.

"Porém, a Covid-19, também, leva a outros efeitos sistêmicos, como alterações no sistema de coagulação sanguínea, com formação de trombos em diversas partes do corpo. Ainda estamos tentando entender o mecanismo de cada uma destas alterações, para planejar estratégias de tratamento mais eficazes", ressalta o pesquisador.

Tratamentos com remédios

Desde que a Covid-19 surgiu, muitas foram as hipóteses e estudos sobre possíveis remédios para tratar a doença. O fármaco mais famoso foi a cloroquina, que ganhou publicidade gratuita na fala de líderes mundiais como Donald Trump e Jair Bolsonaro. Mas, em inúmeras pesquisas, o remédio se mostrou ineficaz.

"Ao falar de remédios, ainda estamos em uma fase inicial. Medicamentos que apresentam eficácia in vitro contra o vírus não se mostraram promissores nos primeiros ensaios clínicos, como é o caso da cloroquina. Estudos com corticoides vêm mostrando benefício para pacientes graves, o que é um avanço", afirma o cientista.

Corticoides são anti-inflamatórios utilizados em problemas crônicos como asma, alergias, artrite reumatoide, dentre outros. Um tipo deles, o remédio dexametasona mostrou resultados positivos quando utilizado com pacientes graves da Covid-19.

O EM TEMPO noticiou que pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, realizaram um estudo com a dexametasona e concluíram que o medicamento ajudou a reduzir a letalidade da Covid-19 em 2.100 pacientes com sintomas graves. Depois dos testes iniciais, o estudo agora aguarda revisão por parte de outros pesquisadores, bem como novos testes, mas a repercussão já é internacional. O fármaco já é considerado um dos principais avanços no combate à doença.

Vacinas

Área mais promissora, o campo das vacinas têm chamado a atenção nos últimos dias. Isso porque uma empresa alemã de biotecnologia chamada BioNTech, em conjunto com a farmacêutica estadunidense Pfizer, apresentou uma vacina com resultados positivos em seus testes iniciais em humanos.

Segundo as empresas, o teste de vacina foi feito com duas doses do medicamento BNT162b1, desenvolvido por eles. Depois de utilizarem o remédio, 24 voluntários saudáveis desenvolveram anticorpos contra a Covid-19 após 28 dias. Apesar da resposta positiva, a criação da BioNTech ainda precisa passar por mais testes em humanos, principalmente em grande escala.

Além dela, há pelo menos outras 17 vacinas consideradas 'promissoras', e que já estão sendo testadas em humanos. Outros projetos são os da empresa Moderna (EUA), a da CanSino Biologics (China) e a da Inovio Pharmaceuticals (EUA).

O cientista Wuelton Monteiro explica como funciona uma vacina, na prática. Segundo ele, ela é uma preparação farmacêutica que fornece imunidade adquirida para uma doença em particular.

"Ou seja, uma vacina contém um agente infeccioso [vírus, por exemplo] morto ou inativado, ou uma parte desse agente infeccioso, que é inserido no organismo humano. Como o agente está morto ou inativado, ele não será capaz de causar a doença, mas ele estimulará o sistema imunológico a produzir anticorpos. Os anticorpos produzidos após a vacinação protegerão o organismo contra uma infecção futura, destruindo o microrganismo quando houver uma infecção verdadeira", elucida o especialista.

Ele comenta que as vacinas, até serem finalizadas, precisam passar por três estágios fundamentais na sua criação. Monteiro afirma que esses cuidados servem para verificar se a vacina é segura, e principalmente eficaz.

Perguntas ainda sem resposta

Monteiro destaca ainda dois pontos que considera ser importantes a serem investigados. O primeiro deles é descobrir se quem contrai a Covid-19 se torna imune a ela para sempre ou se pode voltar a ter a doença em algum prazo posterior.

A segunda pergunta a ser respondida, de acordo com o cientista, é se uma vacina contra a Covid-19 poderá levar a uma imunidade duradoura, protegendo o indivíduo para o resto da vida, ou se também por apenas algum tempo.

Outra grande questão da qual se pensava ter resposta é onde surgiu a Covid-19. Os primeiros casos oficiais foram reportados em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. No entanto, um novo estudo da Universidade Federal de Santa Catarina divulgado nesta quinta-feira (2) mostra que o novo coronavírus foi encontrado no esgoto de Florianópolis (SC) ainda em novembro do ano passado. Ou seja, antes dos casos no país chinês.

Embora ainda não tenha sido revisado, o estudo já teve resultado divulgado e coloca em cheque o que já se sabe sobre como e onde surgiu a Covid-19.

