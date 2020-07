Feridas na boca que não param de crescer podem ser câncer, diz FCecon

Dor de garganta, rouquidão e aftas que não passam podem ser sinais de câncer de cabeça e pescoço | Foto: Divulgação/Susam

Manaus - Dor de garganta, rouquidão e aftas que não passam podem ser sinais de câncer de cabeça e pescoço. O alerta é da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que participa da campanha "Julho Verde", que visa conscientizar o público sobre a doença, que deve afetar 260 pessoas no Amazonas em 2020, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Com o tema “Seu corpo é sua vida. Não o destrua!”, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) chama atenção para que, em caso de aparecimento de algum sintoma ou lesão, o paciente deve procurar ajuda médica.

Os cânceres de cabeça e pescoço são comuns na cavidade oral, como boca e lábios, nas amígdalas, laringe e tireoide. Para o Amazonas, são esperados 120 novos casos de câncer na cavidade oral, 90 de laringe e 50 de tireoide somente em 2020.

Sintomas - Os mais frequentes nestes tipos de câncer são feridas ou aftas na boca que não cicatrizam em até 15 dias, mas pelo contrário, sangram e se expandem. Pode ser um câncer que está ali e está crescendo.

São comuns também a rouquidão e a dor de garganta que não cessam. O médico Felipe Jezini chama atenção para as lesões causadas pelo Papilomavírus Humano (HPV), o mesmo causador do câncer de colo uterino.

No caso da região da orofaringe, que compreende as amígdalas, as lesões relacionadas ao HPV são geralmente pequenas, que começam com dor de garganta superior a 15 dias.

Jezini destaca ainda a importância do autoexame.

"Assim como acontece na campanha da mastologia, da paciente estar se examinando, o paciente tem sempre que olhar a cavidade oral, examinar seus dentes, a sua boca, ver se encontra alguma alteração. A partir daí, olhando, percebendo, tocando seu pescoço, fazendo uma autoanálise, ele vai conseguir detectar muito mais precocemente do que depois que a lesão está mais avançada”, orienta o médico da FCecon.



Atendimento - O paciente que perceber algum desses sintomas deve procurar primeiramente uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde passará por consulta com um clínico geral. Odontólogos também conseguem identificar essas lesões durante o atendimento de rotina e, se for constatado ser algo suspeito, o paciente será encaminhado para consulta com especialista e biópsia.

Na FCecon são tratados os casos já confirmados de câncer ou aqueles em que há forte suspeita da neoplasia maligna, onde será feita uma investigação. Nos casos de câncer em estágio inicial, a primeira opção de tratamento é a cirurgia, pois com este procedimento é possível fazer a ressecção do tumor sem causar muitos danos estéticos e funcionais.

Para lesões intermediárias ou muito avançadas, a indicação costuma ser a radioterapia ou o tratamento de radioterapia e quimioterapia em conjunto.

Há ainda casos graves em se torna necessário, devido ao avanço da doença, a retirada de partes da língua, o que causa danos funcionais severos. Porém, o objetivo é sempre tentar deixar os pacientes sem sequelas.

Cuidados - Para evitar e prevenir os cânceres de cabeça e pescoço, a principal recomendação é não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas, orientação que vale inclusive para todos os tipos de câncer. Outro cuidado que necessário é quanto ao HPV, que pode ser adquirido via sexo oral.

O médico da FCecon orienta que o paciente opte sempre por usar o preservativo e reforça a importância da vacinação contra o HPV para meninos dos 11 aos 14 anos, e para meninas dos 9 aos 14 anos.

Aliadas a essas ações, a alimentação saudável - com ingestão de frutas e vegetais - e a prática de atividades físicas melhoram a imunidade e previnem diversos tipos de câncer.

